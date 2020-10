Non si arrestano i contagi da coronavirus alla Camera dei Deputati. Un altro presidente di un gruppo parlamentare è risultato positivo in queste ore: si tratta di Maurizio Lupi, capogruppo di una componente del Misto a Montecitorio. La notizia, rivelata dall’Adnkronos, arriva dopo che nei giorni scorsi sono state accertate le positività di Francesco Lollobrigida di Fratelli d’Italia, Maria Stella Gelmini di Forza Italia e Davide Crippa dei 5 Stelle. Con Lupi, quindi, salgono a quattro i casi di infezione da Sars-Cov2 tra i capigruppo della Camera. “Sto bene – dice il deputato – al momento non ho nulla, non ho nessun sintomo. Ora sono in quarantena e francamente me lo sarei evitato…”.

Una situazione che complica ulteriormente i lavori in Aula e spinge sempre più parlamentari a chiedere il voto a distanza. I partiti però sono divisi. Nella maggioranza è scettica Italia Viva, mentre l’opposizione è tutta contraria. Per i capigruppo di centrodestra “la Costituzione e i regolamenti parlamentari non si devono piegare e modificare per una emergenza momentanea”. Lo stesso Lupi sostiene che “il Parlamento non è un votificio. Il voto arriva alla fine di un processo democratico. Il Parlamento è il luogo in cui ci si confronta. Il voto a distanza snatura esattamente questo e comprime anche le prerogative dell’opposizione“.

Finora le assenze per covid in realtà non hanno provocato particolari emergenze anche se, a inizio settimana, qualche timore c’è stato quando si è affrontato il voto sullo scostamento di bilancio, che richiedeva la maggioranza assoluta. La Camera ha aperto un canale istituzionale per affrontare la questione. “La prossima settimana – ha spiegato il presidente di Montecitorio Roberto Fico – la Giunta del regolamento discuterà di come la Camera deve lavorare in emergenza, a partire dal tema del voto a distanza”. Si inizierà con le audizioni: saranno chiamati esperti informatici e giuristi.