La lista dei programmi che giocano sui doppi sensi, con meme e successivi rilanci social, ormai non si contano più. La puntata de L’Eredità in onda ieri, 15 ottobre, si è spinta oltre e in un’altra direzione. Alla concorrente Monica viene posta da Flavia Insinna una domanda a dir poco bizzarra: “E’ ‘porca’ in un’esclamazione”. La parola è composta da sette lettere e inizia proprio con la lettera m. La ragazza imbarazzata azzarda un “ma…” per poi fermarsi evitando di pronunciare una parola sicuramente fuori luogo. Ma è una bestemmia?”, si chiedono in coro sui social tra stupore e divertimento. “L’espressione della concorrente dice tutto”, “Nome di una famosissima cantante americana”, “Nella sua testa: non lo dire, non lo dire”, aggiungono gli altri utenti. La concorrente sorride e tira un sospiro di sollievo dopo aver scoperto la risposta corretta: “Miseria“. Il conduttore evita di soffermarsi e prosegue con il quiz, sempre leader sul fronte auditel contro Caduta Libera.

Torna alla memoria, non a caso, il signor Giancarlo a La Ruota della Fortuna che a “La Ruota della Fortuna”, condotta da Mike Bongiorno con Paola Barale come valletta, di fronte a un tabellone quasi completo, invece di affermare la risposta esatta decise in qualche modo di passare alla storia: “Vinsero battaglie grazie alla loro f**a”, le Amazzoni in realtà riuscirono nel loro intento grazie alla loro “foga”.