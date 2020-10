La Procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sull’acquisto di vaccini antinfluenzali da parte di Regione Lombardia a prezzo superiore rispetto a quello di mercato. Il fascicolo, che non ha né indagati né titolo di reato, verrà coordinato dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli assieme al pool che dirige e che si occupa di reati relativi alla pubblica amministrazione. Ieri il direttore generale dell’Assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Marco Trivelli, rispondendo a una domanda sulle polemiche sul prezzo al quale sono stati acquistati i vaccini anti-influenzali in Lombardia aveva risposto: “Noi abbiamo fatto degli acquisti in varie fasi. Diciamo che l’85 per cento delle nostre forniture è stato fatto a prezzi di mercato e l’ultimo lotto a un prezzo superiore. Il mercato adesso è variegato. Basti pensare che le farmacie adesso non sono in grado di comprare i farmaci, questo fa capire come il mercato adesso sia diverso è come sia complicato muoversi in questo momento” ha poi aggiunto Trivelli, a chi gli ha chiesto se il prezzo superiore pagato per le dosi è dovuto al fatto che la Regione si è ‘mossa tardi’ nel reperire le forniture

Nei giorni scorsi è emerso che nonostante un prezzo doppio rispetto ai primi bandi e la promessa di un pagamento anticipato da 15 milioni di euro la gara indetta a inizio settembre da Regione Lombardia per l’acquisto urgente di 1,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale non era stata aggiudicata e così era venuta venuta meno l’ultima chance per porre rimedio a una situazione che sembra sempre più disastrosa. Perché nella Regione più colpita dalla prima ondata di Covid-19, le strutture pubbliche potrebbero non avere un numero sufficiente di vaccini da offrire gratis a tutte le persone a rischio cui l’antinfluenzale quest’anno è fortemente consigliata. Erano fino a pochi giorni fa solo 2,3 milioni le dosi in arrivo, a fronte di una platea che la Regione stimava in 2,7 milioni, anche la fondazione Gimbe faceva salire a 3,4 milioni. Carenza di vaccini a cui si aggiungono i ritardi: la campagna vaccinale, che da indicazioni ministeriali sarebbe dovuta partire ai primi di ottobre come le telefonate de ilfattoquotidiano.it a diversi centri vaccinali hanno dimostrato. Colpa non solo di un mercato dove i fornitori hanno ormai esaurito la propria capacità di produzione in tempi ristretti, ma anche di un filotto iniziale di tre bandi sbagliati imputabili ai vertici regionali e alla coppia Fontana-Gallera.

La Regione ieri ha fatto sapere che la campagna vaccinale partirà da lunedì 19 ottobre e che le prime somministrazioni gratuite saranno destinate ai pazienti fragili, alle donne in gravidanza, agli ospiti delle Rsa e a una prima parte di over 65. A novembre sarà quindi il turno degli operatori sanitari, i bambini da sei mesi a 6 anni di età e gli over 60. “Ad oggi la Regione ha già acquistato 2,884 milioni di dosi a fronte di un fabbisogno massimale raccomandato e aggiuntivo a titolo gratuito previsto di 2,768 milioni. Ciò significa che l’offerta dei vaccini è non solo coerente con il bisogno, ma addirittura superiore” ha assicurato ieri direttore generale dell’assessorato regionale al Welfare, Marco Trivelli. Per il dg, dunque, ci sarà “spazio per sub-fornire anche le farmacie e consentire alla fasce non target di vaccinarsi volontariamente“, mentre le forniture saranno garantite anche agli operatori delle strutture sanitarie private. Le vaccinazioni antinfluenzali saranno erogate dai medici di medicina generale e – novità di quest’anno – anche dai pediatri che aderiscono alla campagna, nei centri vaccinali e nei consultori degli ospedali per le donne in gravidanza. Infine nei luoghi individuati dai Comuni per garantire il distanziamento, come palestre, centri civici e tensostrutture (a Milano sarà allestita in piazza Duomo).