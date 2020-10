"Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò in auto-isolamento fino a domattina", ha twittato von der Leyen

“Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò in auto-isolamento fino a domattina. Sono risultata negativa al test giovedì e ho fatto l’esame oggi”. Lo annunciasu Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Trovandosi a Bruxelles quando è avvenuto il meeting, per lei si applicano le regole in vigore in Belgio.

Una persona asintomatica che ha avuto un contatto ravvicinato con una persona positiva al Sars-CoV-2, come è il caso della presidente della Commissione, dal momento in cui ne viene a conoscenza si deve mettere immediatamente in quarantena per sette giorni, che decorrono a partire dall’ultimo giorno nel quale si è verificato il contatto. Se il tampone dà risultato positivo, l’isolamento dura altri sette giorni. Se invece è negativo, la quarantena termina il settimo giorno a patto che un secondo test confermi ulteriormente la diagnosi (cioè domani nel caso di von der Leyen). Le regole per i sintomatici invece sono diverse: il paziente si deve isolare immediatamente per 7 giorni e prendere contatto con il medico, per essere testato il più rapidamente possibile. Se il test è positivo, la quarantena continua; se è negativo, il paziente può uscire dalla quarantena non appena la situazione clinica glielo permette”.