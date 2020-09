Il co-fondatore delle Jelly Belly, le caramelle di gelatina diventate famose in tutto il mondo grazie alla saga di "Harry Potter", ha dato il via a un singolare contest: il vincitore potrà accaparrarsi una fabbrica di dolci tutta per sé

Come Willy Wonka ne “La Fabbrica di Cioccolato”, il co-fondatore delle Jelly Belly, le caramelle di gelatina diventate famose in tutto il mondo grazie alla saga di “Harry Potter“, ha dato il via a un singolare contest: il vincitore potrà accaparrarsi una fabbrica di dolci tutta per sé. “Faremo l’ultima caccia al tesoro in cui il vincitore riceverà la chiave per una delle nostre fabbriche di caramelle“, ha annunciato il 73enne David Klein, che ha venduto le quote di Jelly Belly nel 1980 e che oggi è il gestore della società Candyman Kitchens.

Per poter partecipare alla caccia al tesoro si dovrà acquistare un biglietto al costo di 49,98 dollari (sul sito ufficiale TheGoldTicket.com). L’acquisto darà accesso a un indovinello che condurrà i fortunati verso una delle medagliette di identificazione per cani nascoste negli stati degli USA. Solo chi riuscirà a trovare i “biglietti d’oro” potrà vincere 5mila dollari, oltre alla possibilità di accedere alla caccia al tesoro finale, che ha appunto come premio finale un’intera fabbrica di dolciumi in Florida da 4mila metri quadrati e la possibilità di frequentare una “scuola” per imparare a produrre le caramelle. In poche ore migliaia di persone hanno tentato la fortuna acquistando il biglietto: solo mille utenti per Stato potranno partecipare. L’obiettivo, dice David Klein, è quello di diffondere un po’ di gioia nel mondo.

Un’iniziativa che ricorda quella de “La Fabbrica di Cioccolato”. Nel romanzo di Roald Dahl, poi diventato un film di successo in tutto il mondo, Willy Wonka decise di bandire un concorso per far vincere la possibilità di entrare nella sua ambita fabbrica di cioccolato. In quell’occasione per vincere bisognava acquistare delle barrette di cioccolato contenenti un biglietto dorato.