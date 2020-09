Colpo di scena. Netflix gratis. O meglio, una parte. Il colosso dello streaming ha lanciato da poche ore una sezione dedicata ai non abbonati, con una selezione di film e serie tv da guardare in via del tutto gratuita per chi non ha un abbonamento (questo il link). Non è la prima volta che Netflix decide di rendere “free” alcuni contenuti a scopo promozionale, ma mai prima aveva creato un intero catalogo dedicato ai non abbonati. Oltretutto con titoli di grande rilievo, tra film come Bird Box con Sandra Bullock o Murder Mystery con Adam Sandler e Jennifer Aniston e serie tv come Stranger Things, Elite, la miniserie When They See Us, la docuserie Il nostro pianeta e il reality show Love is Blind. Attenzione però: delle serie sono visibili solo i primi episodi della prima stagione.

Accedere alla selezione gratuita per i non abbonati è molto facile, poiché Netflix ha caricato i titoli sul suo sito Watch Free, disponibile in tutto il mondo (Italia compresa): scorrendo la homepage, vengono presentati i titoli disponibili e sotto ciascuno, il pulsante “Guarda subito” lancia un breve promo e poi parte il contenuto prescelto. Ovviamente si tratta di una strategia per attirare nuovi clienti e la piattaforma ha già fatto sapere che “la selezione può cambiare in qualsiasi momento”.

Intanto, ecco tutti i titoli disponibili:

Baby Boss – Di nuovo in affari

Bird Box

I Due papi

Murder Mystery

Elite

Grace and Frankie

Il nostro pianeta (docuserie)

L’amore è cieco (reality show)

Stranger Things

When They See Us