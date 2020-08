Tanta ansia e preoccupazione per Tiziano Ferro e il marito Victor. Il cantautore ha postato uno scatto in bianco e nero della sua camera da letto della casa di Los Angeles per raccontare una vicenda che ha segnato la coppia per diverse ore. “Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. – ha scritto il cantautore – Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’intervento di Beau era andato bene, alle 9am”. Ferro spiega nel dettaglio cosa è accaduto nelle ore precedenti: “L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso”.

Il responso però ha avuto un esito diverso: “Invece Beau è nato con due milze. E una si è lacerata accidentalmente. Dovrebbe essere solo questo. Se Dio vuole. Ma noi eravamo qua davanti, svegli da un giorno. Ad aspettare, e aspettiamo ancora: come avrebbe fatto lui e tutti gli altri cani, per noi.

Perché loro sono così, e a noi resta solo imparare. E se Beau ce la farà sarà anche per la bellezza dell’amore che gli avete già enormemente rivolto, sarà come aspettare insieme”.