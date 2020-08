Un doppio sorpasso all’ultima curva: non c’era modo migliore per Miguel Oliveira per conquistare la prima vittoria in MotoGp, nel gran premio di Stiria. Il pilota portoghese è il proverbiale terzo che gode tra i due duellanti, in questo caso Jack Miller e Pol Espargaro. L’australiano della Ducati Pramac e lo spagnolo della Ktm duellano per tutto l’ultimo giro, “dimenticandosi” che alle loro spalle zitto zitto Oliveira si avvicinava pericolosamente. Proprio all‘ultima curva i due staccano forte, e tardi, finendo lunghi: il portoghese è pronto ad approfittarne e taglia il traguardo davanti a tutti. Sul circuito di casa, in Austria, vince comunque una Ktm: non la ufficiale ma quella del team Tech 3. Secondo Miller, terzo Espargaro.

Il Gp di Stiria ha riservato grandi emozioni anche prima del rocambolesco finale. Maverick Vinales è stato suo malgrado protagonista di un incredibile incidente: lo spagnolo al termine del rettilineo del circuito austriaco si è accorto che la sua Yamaha non frenava più ed è saltato giù dalla moto per evitare lo schianto contro le barriere. La moto è andata in fiamme, i commissari hanno sventolato bandiera rossa e la gara è stata interrotta. In quel momento in testa c’era Mir con la Suzuki, che dopo la ripresa non ha saputo tenere lo stesso ritmo ed ha concluso comunque quarto. Dietro di lui Andrea Dovizioso che non approfitta della profonda crisi Yamaha e si avvicina solamente alla testa del Mondiale.

L’altra sentenza che arriva dal doppio appuntamento in Austria è che la Yamaha, almeno su questi circuiti, è una moto in enorme difficoltà. Valentino Rossi salva almeno l’onore e chiude in nona posizione, mentre il leader del Mondiale Fabio Quartararo è tredicesimo e il suo compagno Franco Morbidelli quindicesimo.

LA CLASSIFICA:

1 Fabio Quartararo 70

2 Andrea Dovizioso 67

3 Jack Miller 56

4 Brad Binder 49

5 Maverick Vinales 48

6 Takaaki Nakagami 46

7 Valentino Rossi 45

8 Joan Mir 44

9 Miguel Oliveira 43

10 Pol Espargaro 35