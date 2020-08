Nello scalo romano sono stati rintracciati un ragazzo proveniente da Malta e una ragazza di ritorno dall'isola greca di Skiathos. Servizio attivato anche a Ciampino. Ecco gli aeroporti dove lo screening immediato è partito, sta partendo e dove invece ancora non sono previsti test rapidi. Il caso Lombardia: "Stiamo lavorando. Cinquemila prenotazioni nel Milanese in tre giorni", spiega Gallera. Galli (Sacco): "Confronto impietoso con Fiumicino"

A cinque giorni dall’ordinanza del ministero della Salute con la quale è stato imposto il tampone per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, le Regioni continuano ad andare in ordine sparso. Mentre l’applicazione della misura prevista dal governo inizia a dare i suoi frutti. A Fiumicino, aeroporto in cui i test molecolari sono scattati da domenica, sono stati rintracciati i primi turisti positivi. In un caso si tratta di un giovane, ora in isolamento, di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair, ha confermato l’unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio spiegando che è stato anche “avviato il contact tracing” è in corso la notifica alla Asl abruzzese. Il secondo infetto è invece una una ragazza romana proveniente dall’isola di Skiathos dopo aver fatto scalo ad Atene.

Gli aeroporti dove è attivo lo screening

Anche nell’altro scalo romano, quello di Ciampino, è da oggi attivo lo screening immediato volontario – altrimenti si hanno 48 ore di tempo per farli in uno dei tanti drive-in aperti dalla Regione a Roma e nel Lazio – per i turisti che rientrano dai quattro Paesi considerati a rischio contagio. I test rapidi vengono effettuati presso il terminal arrivi su una superficie di circa 150 metri quadri, dove sono presenti 3 box con personale medico Usmaf. A Fiumicino, invece, la zona per i tamponi può ospitare fino a 480 passeggeri contemporaneamente. Anche in Veneto – negli scali di Venezia Marco Polo e Verona Valerio Catullo – i controlli vengono effettuati all’arrivo da Ferragosto. Stesse tempistiche anche a Pescara e Perugia. A Bologna un servizio “sperimentale” dovrebbe essere attivato nei prossimi giorni, mentre il servizio sarà attivo a Torino Caselle da oggi, lunedì 17. In procinto di partire anche lo screening rapido negli aeroporti siciliani di Palermo e Catania.

Gli scali in attesa e il caso Lombardia

Nessun controllo immediato, invece, in Puglia nei due scali internazionali di Bari e Brindisi. Domenica Pier Luigi Lopalco, capo della task force anti-Covid della Regione Puglia, aveva spiegato perché si è deciso che il test andrà effettuato almeno 72 ore dopo l’arrivo e non nelle prime 48 ore come stabilito dall’ordinanza ministeriale. Chi arriva a Napoli, invece, dovrà mettersi in isolamento e prendere un appuntamento con i centri che effettuano il tempo, mentre i turisti al rientro su Genova devono contattare le Asl per segnalarsi. Restano un caso anche gli aeroporti lombardi di Linate, Malpensa e Bergamo.

Galli (Sacco): “Confronto impietoso con Fiumicino”

“Stiamo lavorando in queste ore per poter effettuare i tamponi a chi rientra in aereo da Spagna, Grecia e Malta direttamente in prossimità o all’interno degli aeroporti di Linate e Malpensa”, ha detto domenica sera l’assessore al Welfare Giulio Gallera. “In questi primi tre giorni – sottolinea l’assessore regionale – abbiamo già registrato 5mila prenotazioni da parte di cittadini afferenti al territorio dell’Ats di Milano. Nella bergamasca, invece, sono stati già effettuati 1.100 tamponi, soprattutto a cittadini provenienti dallo scalo aeroportuale di Orio al Serio”. Tantissimi turisti rientrati nel week end di Ferragosto hanno lamentato le scarse informazioni presenti e la difficoltà di contattare le Ats per segnalarsi e prenotare un tampone. “No comment, ma il confronto con Fiumicino è impietoso. Non c’è altro da dire: è impietoso”, è il commentato del primario dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli.