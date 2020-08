La pandemia continua a espandersi. Sono più di 18 milioni le persone contagiate dal coronavirus nel mondo. La Johns Hopkins University ha aggiornato a 18.019.472 il numero dei casi a livello globale. Per quanto riguarda le vittime, 688.369 sono coloro che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid 19. I guariti sono 10.649.111. Oltre la metà dei positivi sono negli Stati Uniti e in America Latina e Caraibi. Gli Usa sono il paese più colpito al mondo con 4.657.693 casi di cui 154.793 morti, seguito dal Brasile con 2.733.677 contagi e 94.104 decessi. Il terzo paese più colpito è l’India, con 1.750.723 casi e 37.364 morti. Intanto dopo l’istituzione del coprifuoco notturno il governo dello Stato australiano di Victoria ha ordinato la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali nella capitale Melbourne. Le attività commerciali chiuderanno dalla mezzanotte di mercoledì (ora locale). I settori come quello della produzione della carne dovranno ridurre invece le attività da venerdì prossimo. Nelle ultime 24 ore lo Stato di Victoria ha registrato 429 casi e 13 morti.

La settimana scorsa l’India ha registrato un numero record di morti oltre 5.300) e 315.000 nuovi casi. Il paese ha superato 1,8 milioni di casi di coronavirus, 1.803.695, con un altro picco di 52.972 contagi nelle ultime 24 ore. Il ministero della Sanità ha riportato anche 771 nuovi decessi, portando il totale a 38.135. Calano invece i nuovi casi in Pakistan, scendendo ai minimi dallo scorso aprile. Nelle ultime 24 ore i contagi registrati sono stati 330 e 8 i decessi. Il numero totale dei casi nel Paese sale così a 280.029 e quello dei morti a 5.984. l bilancio dei casi di coronavirus nelle Filippine ha superato la soglia dei 100.000 spingendo il presidente Rodrigo Duterte ad imporre di nuovo rigide misure restrittive nella capitale Manila per cercare di contenere la diffusione della pandemia nel Paese. Secondo quanto riporta la Cnn, che cita il ministero della Sanità, ieri nelle Filippine sono stati rilevati 5.032 nuovi contagi, un dato che porta il totale a quota 103.185. Il numero dei decessi è aumentato a 2.059. Le nuove misure restrittive annunciate da Duterte saranno imposte a Manila e nelle province di Laguna, Cavite, Rizal e Bulacan a partire dalla mezzanotte di martedì. Gli under 21, gli ultrasessantenni, le donne incinte e le persone con patologie pregresse dovranno restare a casa, eccetto che per recarsi al lavoro o acquistare beni di prima necessità.

L’Argentina ha superato la soglia dei 200.000 contagi: nel suo rapporto quotidiano il ministero della Sanità ha segnalato che i casi hanno raggiunto quota 201.919, inclusi 3.648 decessi. Nelle ultime 24 ore sono morti nel Paese 52 pazienti che erano ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali. Da parte sua la sottosegretaria Carla Vizzotti ha reso noto che per cercare di arginare la progressione della pandemia, da oggi e per 15 giorni saranno proibite su tutto il territorio nazionale le riunioni a carattere sociale. Dopo aver ribadito che Buenos Aires e la sua periferia sono la zona più colpita dal Covid 19 con oltre il 90% dei casi, Vizzotti ha raccomandato che “se qualcuno vuole incontrarsi con i suoi amici, soprattutto nelle zone dove questo è possibile, è meglio che lo faccia non in un appartamento al chiuso e magari senza mascherina, ma in uno spazio aperto, per non più di 15-20 minuti”. La Colombia ha registrato 11.450 casi di coronavirus e 320 morti nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 317.651 e quello dei morti a quota 10.650. Finora nel Paese sono guarite 167.239 persone. Le zone più colpite sono Bogotà (109.153 casi), seguita dai dipartimenti di Atlántico (53.835), Antioquia (38.026) e Valle del Cauca (26.270).

Il Messico ha rilevato quasi 5.000 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 439.046 e quello dei morti a quota 47.746. Il Messico ha registrato un nuovo record di casi giornalieri sabato scorso (9.556) e il giorno prima aveva superato il Regno Unito in termini di decessi. Secondo la Johns Hopkins University, il Messico è adesso il terzo Paese al mondo per numero di morti dopo gli Stati Uniti e il Brasile. La Bolivia ha registrato un record di 89 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a quota 3.153: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Allo stesso tempo, il bilancio complessivo dei casi ha superato la soglia degli 80.000.

Per quanto riguarda l’Europa in Germania sono 509 i nuovi casi secondo i dati del Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, aggiornando a 210.402 il totale dei contagi e a 9.148 quello delle vittime, sette in più di ieri. Intanto, intervistato dalla televisione Ard, il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha annunciato che da questa settimana verranno condotti test negli aeroporti sui passeggeri provenienti dai Paesi maggiormente a rischio Covid 19.