Tale madre, tale figlia. È proprio il caso di dirlo: Gwyneth Paltrow e la figlia Apple Martin si assomigliano a tal punto che in molti sui social hanno fatto notare come le due sembrino “gemelle”. Due gocce d’acqua, come si vede chiaramente nell’ultima foto, senza filtri, pubblicata dall’attrice sul suo profilo Instagram: un selfie scattato in un momento di relax, in cui le due appaiono come “metà della stessa mela”. Stessi capelli biondi, stessa pelle chiara, stesso sorriso e uno sguardo tagliente che le accomuna.

E infatti lo scatto ha fatto il pieno di like ed è diventato virale sui social scatenando migliaia di commenti, con qualcuno scherza sul nome “apple”: “La mela non cade lontano dall’albero”. Apple, ormai sedicenne, è nata dal matrimonio dell’attrice con il cantante dei Coldplay Chris Martin e non è nuova a litigi con la mamma, come la stessa Gwyneth ha più volte raccontato ai giornali. “Mamma, ne abbiamo discusso. Non puoi postare niente senza il mio permesso”, le aveva scritto tempo fa, dopo l’ennesima foto pubblicata dalla mamma senza il suo consenso. Da parte sua Gwyneth Paltrow aveva spiegato di trovarsi nella stessa condizione in cui si trova ogni madre alle prese con un’adolescente. Chissà cosa penserà la giovane dell’ultimo scatto: avrà dato il suo consenso?

Visualizza questo post su Instagram Summer with my ???? Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) in data: 18 Lug 2020 alle ore 9:12 PDT