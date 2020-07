Orlando Bloom sta attraversando il momento più felice della sua vita, la compagna Katy Perry infatti è incinta e dovrebbe partorire entro la fine di questa estate. Ma a turbare questa serenità è stata una perdita molto importante per l’attore. Bloom infatti ha chiesto ai suoi oltre 4 milioni di fan su Instagram di aiutarlo a cercare l’adorato cagnolino Mighty (entrato nella sua vita nel 2017) che si è perso. L’attore ha postato diverse foto del cane con una didascalia: “Mighty si è smarrito a Montecito, in California. Ha un microchip e sul suo collare trovate un numero di telefono. Se lo portate dal veterinario, in canile o alla stazione della Polizia, più vicina, sarete ricontattati per una ricompensa”. Poi l’ultimo appello: “Per favore, scrivetemi solo per info reali. Ho già il cuore spezzato, quindi non aggiungete altri insulti alla mia ferita”. Chi segue il profilo social di Bloom sa benissimo quanto sia legato a Mighty, tanto da portarselo in giro in occasioni mondiali dalle sfilate alle premiere. La coppia ama molto i cani, Katy Perry infatti ha una cagnolina che si chiama Nugget.

In attesa che arrivi qualche notizia positiva sulla ricerca del cagnolino, intanto i futuri genitori hanno scelto Jennifer Aniston come madrina per la loro bambina. L’ex star del telefilm cult “Friends” ha accolto con entusiasmo la notizia e ha promesso che starà al fianco della bimba in ogni momento importante della loro vita. Per rendere questo momento davvero perfetto non resta che ritrovare il piccolo Mighty.