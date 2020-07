I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967, mentre attualmente i malati sono 13157, in calo di 22 rispetto a domenica. In Lombardia sono 94 i nuovi contagi, ossia il 55,6% del totale. Sono 65 i positivi in terapia intensiva: dopo un lieve aumento nei giorni scorsi, ci sono tre ricoverati in meno in rianimazione

Sono 169 i nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di domenica. Le vittime sono 13, contro le 9 di ieri. I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967, mentre attualmente i malati sono 13157, in calo di 22 rispetto a domenica. Sono 178 i guariti (ieri erano stati 349). Diminuisce ancora il numero di tamponi: ne sono stati effettuati poco meno di 24mila, contro i 38mila di domenica e i 45mila di sabato, numeri già bassi rispetto alla media della scorsa settimana.

In Lombardia sono 94 i nuovi contagi, ossia il 55,6% del totale. Scendono invece a 18 i nuovi positivi trovati in Emilia Romagna, che invece domenica aveva avuto 71 contagi e una percentuale sull’intera popolazione simile a quella della Lombardia. Si registrano invece 24 nuovi casi nel Lazio. In 10 regioni ci sono stati contagi zero nelle ultime 24 ore. Sono invece 15 le regioni in cui non è stata registrata nessuna nuova vittima per il Covid.

Sono 65 i positivi in terapia intensiva in Italia: ci sono tre ricoverati in meno in rianimazione per il Covid, dopo un lieve aumento registrato nei giorni scorsi. Quasi la metà, trenta, si trovano solo in Lombardia (uno in meno di domenica). I ricoverati con sintomi sono 768 (-8), quelli in isolamento domiciliare sono 12.324 (-11 rispetto a ieri).

In Lombardia i nuovi casi di coronavirus per provincia vedono in testa Bergamo, dove si sono registrati 43 contagiati nelle ultime 24 ore. Segue Milano, dove i nuovi positivi sono 15, di cui 6 a Milano città. Le altre province con il rispettivo numero di contagi registrati: Brescia (13), Como (4), Cremona (4), Lecco (1), Lodi (nessun nuovo caso), Mantova (3), Monza e Brianza (2), Pavia (2), Sondrio (nessun nuovo caso) e Varese (1).