Con il nuovo Dpcm atteso per il 14 luglio il governo si prepara a confermare le restrizioni in vigore almeno per altre due settimane: posticipate a fine luglio le aperture di locali da ballo, fiere e congressi, salvo che non siano le Regioni a prendersi la responsabilità di allentare la stretta. Saranno confermate anche le ordinanze sul divieto di ingresso per chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni nei 13 Paesi che sono al di sotto dei coefficienti minimi di sicurezza

Il governo si prepara a prorogare al 31 luglio tutte le attuali misure restrittive per il contenimento del coronavirus. È questa la proposta contenuta nel nuovo Dpcm atteso per il 14 luglio, il giorno in cui scadrà il provvedimento adottato l’11 giugno scorso. Il decreto del presidente del Consiglio confermerà quindi l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e il divieto di assembramento, così come l’applicazione della sanzione penale per chi viola la quarantena obbligatoria. Saranno inoltre conservati i protocolli di sicurezza come condizione di apertura delle attività produttive e commerciali. In concreto, significherà soprattutto posticipare a fine luglio le aperture di discoteche (al chiuso), fiere e congressi. Inoltre, il provvedimento confermerà le ordinanze adottate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sul divieto di ingresso per chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni nei 13 Paesi che sono al di sotto dei coefficienti minimi di sicurezza. Al dicastero sono in corso le ultime valutazioni sui Paesi da aggiungere o togliere dalla lista dei 13 finora individuati. Al divieto di ingresso si prevede inoltre la possibilità di rimpatrio immediato.

Martedì il ministro Speranza è atteso in Parlamento, dove illustrerà il contenuto del nuovo Dpcm, prima che venga firmato dal premier Giuseppe Conte. In quell’occasione si discuterà anche sulla proroga della stato di emergenza, al centro del dibattito in questo giorni, ma non si arriverà subito a una decisione definitiva. “Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità”, ha spiegato proprio oggi Speranza, motivando la necessità di un allungamento delle misure restrittive almeno per le prossime due settimane, fino a fine luglio: “La battaglia non è vinta”, ha scritto il ministro, ricordando il record di nuovi casi raggiunto a livello mondiale.

Se il contenuto del decreto sarà confermato, resta quindi in vigore l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi e quando non si può garantire il distanziamento. Così come è ancora necessario sanificare i locali e avere i termoscanner. Come già accade, sono poi le Regioni a decidere come modulare le norme. Questo vale ad esempio anche per le discoteche: il governo non vuole assumersi la responsabilità di allentare la stretta, ma sono i governatori a valutare come muoversi in base all’andamento del contagio. Allo stesso modo, devono essere le Regioni a concedere il via libera per sagre e fiere, sempre che il Comitato tecnico scientifico non dica che è ancora troppo presto. Sicuramente invece resta valido per tutti il divieto di assembramento con relative multe: anzi, secondo il Corriere della Sera è prevista una nuova circolare del Viminale ad hoc per movida e sopratutto spiagge.