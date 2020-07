“Ho avuto dolori paralizzanti, ero sempre affaticato e non riuscivo a concentrarmi su niente per più di 12 minuti”. A rivelarlo è Tom Hanks che, in un’intervista al Guardian, ricorda i terribili giorni della lotta contro il Covid-19 vissuti insieme alla moglie Rita Wilson. I due furono le prime personalità pubbliche a rendere noto di aver contratto il coronavirus e a raccontare gli effetti della malattia.

“Mia moglie ha perso il senso del gusto e dell’olfatto, aveva una forte nausea, e una febbre molto più alta della mia – ha spiegato l’attore -. Il nostro disagio a causa del virus è durato praticamente due settimane, abbiamo avuto reazioni molto diverse, ed è stato strano”. Hanks ha rivelato poi che, non essendo ansioso, quando aveva ricevuto l’esito positivo del tampone non si era preoccupato ma le cose sono cambiate quando i sintomi sono diventati più importanti: “Quando eravamo in ospedale, mi sono detto: ‘Ho 63 anni, il diabete di tipo 2, mi è stato messo uno stent al cuore, non sono proprio il candidato ideale’… Ma finché le nostre temperature non sono aumentate pericolosamente e i nostri polmoni non si sono riempiti di qualcosa che potesse essere polmonite, non ci siamo preoccupati”.

Avendo vissuto il virus in prima persona, sottolinea l’importanza della prevenzione: “Ci sono davvero solo tre cose che tutti dobbiamo fare: indossare una mascherina, mantenere il distanziamento sociale, lavarsi le mani. So che a livello sociale questo è stato politicizzato, ma non capisco. Non capisco come si possa abbassare lo sguardo e dire ‘Non voglio fare la mia parte’”. E sulla gestione dell’emergenza da parte del presidente Usa Donald Trump si limita a dire: “Devo dire che sono cresciuto guardando i nostri leader che esercitavano una guida calma e informata, e non credo che ora sia così”.