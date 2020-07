Secondo i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute, il 51,04% dei nuovi contagi (98 persone) è avvenuto in Lombardia. Tamponi in netta diminuzione

Sono 192 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in lieve calo rispetto a ieri quando erano stati 235. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% del totale in Italia. Il numero complessivo dei casi sale così a 241.611. Un dato che deve però tenete conto della netta diminuzione del numero dei tamponi: 37.462 di oggi contro i 51.011 delle 24 ore precedenti. Il dato complessivo dei test effettuati dall’inizio dell’emergenza sale a 5.638.288

Secondo i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute, le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 7, in netta diminuzione rispetto alle 21 di ieri. Quindi, i morti per coronavirus sono 34.861 dall’inizio della pandemia. I dimessi e guariti salgono a 192.108 (+164). Il ministero della Salute segnala anche che, in totale, sono 8 le Regioni in Italia con zero nuovi casi di coronavirus registrati, più la Provincia autonoma di Trento. Quasi tutto ‘Covid-free’ per oggi il Sud, con Molise, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata che non registrano nuovi positivi. L’elenco si completa con Umbria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

Risalgono, seppure di poco, i numeri sui pazienti Covid ricoverati e su quelli in terapia intensiva, dove attualmente ci sono 74 pazienti, 3 in più di ieri. Di questi quasi la metà (36) sono in Lombardia. In 12 regioni non ci sono più pazienti nelle rianimazioni. Negli altri reparti ospedalieri in tutta Italia sono complessivamente ricoverati con sintomi 945 pazienti, cinque più di ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono scesi sotto i quattordicimila e sono oggi 13.623, 13 in più nelle ultime 24 ore.

In Lombardia si registrano 98 i nuovi casi di coronavirus (totale 94.416), il 51,04% del totale nazionale, e 6 deceduti (sui 7 nazionali) nelle ultime 24 ore. In totale le vittime sono 16.697 dall’inizio dell’emergenza.