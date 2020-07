Accesa polemica a “Omnibus” (La7) tra l’europarlamentare del M5s, Dino Giarrusso, e la conduttrice della trasmissione, Alessandra Sardoni. Nel corso del programma, Giarrusso lamenta di essere interrotto e contraddetto dalla giornalista, che difende il suo “dovere di punteggiare cose dette in modo apodittico”.

Lo scontro deflagra quando l’europarlamentare si sofferma sul reddito di cittadinanza: “Ci sono alcuni esponenti del Pd che non amano il reddito di cittadinanza, che per noi è una riforma insostituibile e che peraltro si è rivelata particolarmente utile”.

Sardoni lo interrompe e Giarrusso non ci sta: “Lei non ha interrotto Toti e nessun ospite. Fa solo con me questa cosa del ‘punteggiare’. Io sono affascinatissimo“.

La conduttrice ribatte: “Ci sono i navigator che non stanno facendo niente, tutti gli articoli di giornali segnalano che ci sono percentuali bassissime”.

“Come non stanno facendo niente? – replica Giarrusso – Lei non ha idea di quello che stanno facendo i navigatori. E’ molto insultante che non stanno facendo niente, lo sa? Lo sa quanti problemi hanno risolto i navigator in questo periodo?”.

“Quanti posti di lavoro hanno trovato?”, chiede reiteratamente la giornalista.

“Le farei parlare coi nostri navigator – continua Giarrusso – Si stanno occupando della risoluzione di questioni molto importanti, perché c’è stata una pandemia anche per le persone che cercavano lavoro”.

Il battibecco continua per qualche minuto e l’europarlamentare pentastellato chiosa: “Mi fa piacere che il dibattito sia solo con me e che lei contraddica solo me. Penso anche che ci sarà un motivo. Punteggi anche gli altri suoi ospiti, perché è molto particolare il fatto che lei queste punteggiature le faccia solo con me. Ho sentito parlare Toti in assoluta libertà, come è suo diritto, per carità, però quando parlo io, lei dopo 3 secondi mi interrompe e mi parla sopra. Si riveda la puntata: ha interrotto solo me. Poi mi spieghi come mai solo con me le viene il desiderio di intervenire e con gli altri ospiti, a partire dal governatore Toti, questo non accade”.