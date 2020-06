Alessandro Cattelan e Cesare Cremonini insieme per sensibilizzare gli uomini sull’importanza di fare dei controlli periodici della prostata. L’insolita coppia si è unita per ricordare l’importanza di fare un check-up medico completo: così, Cattelan e Cremonini – entrambi freschi di 40esimo compleanno – hanno deciso di condividere il loro primo controllo della prostata, trasformando questo momento privato in un ironico spot pubblicitario che è andato in onda durante l’ultima puntata di Epcc.

Visualizza questo post su Instagram ogni età porta con sé una sorpresa. #EPCC Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan) in data: 23 Giu 2020 alle ore 2:04 PDT