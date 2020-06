Adriana Volpe è il nuovo volto femminile di Tv8. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” (da molti considerata la vincitrice morale) ha deciso di lasciarsi il passato Rai alle spalle e ricominciare nel mondo Sky: co-condurrà con Alessio Viola il nuovo programma di infotainment “Ogni Mattina”, dal 29 giugno dal lunedì al venerdì live per 4 ore dalle ore 10. Un investimento importante per la Rete perché saranno coinvolti molti inviati famosi e si punterà sulla leggerezza, non solo sulla cronaca. In mezzo al programma si inserirà il nuovo TG8 (da una costola di SkyTg24) alle 12 che durerà mezz’ora, in onda tutti i giorni, con Monica Peruzzi, Francesca Baraghini e Andrea Bonini. Una rinascita professionale per Adriana Volpe che già agguerrita e carica con la voglia di dimostrare che “finalmente libera” è capace di condurre una nave importante, come quella di “Ogni Mattina”.

Quanto è stata importante per ricominciare l’esperienza fatta al Grande Fratello Vip?

Mi sono lanciata senza paracadute, ma con la consapevolezza di essere sempre me stessa. Ho vissuto l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’ senza copione con la volontà di dire le cose, come le volevo dire, con le mie parole e con il mio modo di essere. Le persone hanno potuto vedere per diverse settimane, chi è veramente Adriana. Questa libertà ha segnato una strada senza ritorno. Quando ho parlato con la dirigenza ho voluto sottolineare che avrei voluto essere vera, senza l’obbligo di leggere cose lette in un modo. Avremo i copioni, certo, scritti da autori bravissimi capitanati da Alessandro Banfi, però saremo sempre noi, in diretta, con tutta la nostra professionalità.

Hai abbandonato la Casa per un lutto in famiglia legato al Covid-19, dove hai trovato la forza per ripartire?

Uscendo dalla Casa ho avvertito un affetto da parte del pubblico, che non avevo mai sentito prima di allora. Mi hanno letteralmente inondato di messaggi e video bellissimi, mi sono sentita tanto in debito e ho pensato che dovevo fare qualcosa per ripagarli. Vorrei essere uno strumento per dare loro la voce. So cosa vuol dire provare un dolore forte e l’interruzione sul posto di lavoro. Ho vissuto, in questi anni, tante cose che molti italiani stanno vivendo. Mi piacerebbe portare il mio contributo e la mia esperienza personale per dare un messaggio: di fronte alle difficoltà, si può cambiare ottica. Bisogna cercare di vedere la difficoltà, come una opportunità di cambiamento. Magari non riusciremo ad abbattere il muro degli ostacoli, ma quel muro possiamo scavalcarlo.

Cosa ti aspetti da questo nuovo percorso personale?

Mi aspetto libertà da questa esperienza. Questa è una opportunità e ho accettato perché credo tantissimo nel progetto. Rai Uno, Rai Due e Rai Tre sono canali governativi c’è una linea editoriale precisa, anche nelle Reti Mediaset c’è una linea ben precisa. Questa è una Rete in cui non ci sono condizionamenti e c’è la libertà di fare intrattenimento e informazione nella maniera più vera. Per me è una opportunità di essere libera e anche poter essere me stessa per affrontare la cronaca, i fatti di attualità e nelle interviste per cercare di tirare fuori l’anima dalle persone.

Chi avete coinvolto nella squadra?

Siccome tratteremo diversi argomenti, oltre alla cronaca, come la cucina, il gossip e il costume, abbiamo creato una squadra pazzesca. C’è un nome importante per il giornalismo di inchiesta come Daniele Piervincenzi, con l’attore Luca Calvani racconteremo le eccellenze italiane e la voglia del nostro Paese di ripartire, poi ci sono le nostre inviate in giro per l’Italia: Aurora Ramazzotti che si occuperà dei temi più social e Flora Canto (attrice e compagna di Enrico Brignano, ndr) che si dividerà tra costume e cronaca rosa. Ci sarà l’intervento di Selvaggia Lucarelli con i suoi video editoriali e per i temi legati all’ambiente avremo Edoardo Stoppa e dulcis in fundo ci sarà Giovanni Ciacci con le sue pagelle.

In cosa “Ogni Mattina” si differenza rispetto agli altri programmi di infotainment?

Noi cercheremo di essere una voce un po’ fuori dal coro e anche se tratteremo cronaca nera il nostro registro sarà positivo. Il senso sarà che anche nelle difficoltà ci si può rialzare e riprendere in mano la vita per una rinascita.

Qual è la prima cosa che hai detto quando hai conosciuto Alessio Viola?

Gli ho chiesto ‘da quanto tempo mi aspettavi?’ (ride, ndr).

A “I Fatti Vostri” sembra che dopo di te non si riesca a confermare una conduttrice. Roberta Morise non ci sarà più, mentre dovrebbe arrivare Samanta Togni. Come mai?

Non so se ho lasciato un vuoto. Io penso che bisogna farsi una domanda: perché cambia sempre la figura femminile e non cambiano quella maschile? Proprio in un momento in cui in giro ci sono tanti giovani che hanno qualità professionali, autorevolezza e autorità. Poi sarà una casualità, ma quello che succede lo vediamo sotto gli occhi. Quando viene sostituita la collega femminile si parla sempre di “rinnovamento”. Bisogna sempre innovare e rinnovare quel programma, afferma spesso il direttore di Rai Due. Ma non capisco, svecchi un programma mandando via una 30enne? Facciamoci due domande…

Sei sempre nell’occhio del gossip perché smentisci periodicamente la crisi con tuo marito. Cosa succede?

Più aumenta la popolarità e più ci si mette sotto i riflettori della cronaca rosa, che rispetto assolutamente come la cronaca nera, per me rimane una forma di giornalismo autorevole. Quello che non capisco – e mi fa quasi sorridere – è che per 14 anni ho vissuto con Roberto una relazione a distanza perché spesso lui è per lavoro in Francia o in Svizzera. Spesso mi ha raggiunto a Roma per il weekend per stare insieme, poi ripartiva il lunedì. Ora che siamo più vicini e con nostra figlia ci siamo trasferiti a Milano parlano di crisi… Mi fa un po’ sorridere questa cosa.

Forse sarà perché in molti hanno pensato ci fosse una amicizia affettuosa con Andrea Denver?

Ci sono stati diversi episodi avvenuti all’interno della Casa, che mi ha vista legare con alcuni compagni di viaggio pazzeschi come Patrick, Denver o Montovoli. A loro mi sono aggrappata in alcuni momenti difficili. Uscita dalla Casa, ho visto in Roberto delle reazioni che non avevo mai visto in 14 anni. Così ci siamo guardati negli occhi per riallineare tutto e siamo ripartiti. C’è chi ha la crisi del settimo anno, noi non l’abbiamo mai avuta, ma ci sta che ci siano dei momenti in una relazione di coppia, in cui affronti alcuni momenti di difficoltà con schiettezza. Poi al di là di tutto, il nostro obiettivo è stato anche quello di proteggere nostra figlia che ormai è grande e ha nove anni.

Ma con Andrea Denver sei rimasta in contatto?

Sono rimasta in contatto con tantissimi miei ex compagni di viaggio. C’è sempre la voglia di incontrarci, anche in un momento delicato come questo in cui bisogna essere attenti con il distanziamento fisico. Certo non sento al telefono tutti, ad esempio Zequila mai più sentito, anche perché non ho nemmeno il numero di telefono. Invece con Patrick ho cenato l’altra sera, con Andrea Montovoli sono andata all’Idroscalo recentemente, ci siamo anche sentiti con Andrea Denver e Fabio Testi. Fernanda Lessa non abita molto lontano da me e anche i nostri figli hanno legato. E poi c’è Antonella Elia che parteciperà a Temptation Island… E chi se la perde? (ride, ndr).