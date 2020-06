L'attore di Hollywood si è confessato durante il talk Red Watch Talk di Facebook di sua moglie Jada Pinkett Smith. Will Smith ha parlato molto del suo passato, del suo primo matrimonio e della paura di diventare un padre (oggi ha tre figli, Trey, Jaden e Willow), dal momento che ha vissuto la violenza sulla propria pelle in famiglia durante la sua infanzia

In lacrime e scosso come non mai. Will Smith si è confessato durante un talk intimo e personale al Red Watch Talk di Facebook, condotto da sua moglie Jada Pinkett Smith. Sarà per la complicità coniugale tra i due, ma la stella del cinema ha confessato lati inediti della sua storia privata. L’attore e cantante hip hop ha ricordato il momento molto duro legato al divorzio nel 1995 con la sua prima moglie Sheree Zampino. È diventato padre a 24 anni nel novembre 1992, quando è nato Willard Carroll “Trey” Smith III, avuto da Sheree. Poi si è sposato con Jada nel 1997, da questa unione sono nati l’attore e rapper Jaden Christopher Syre (21 anni), e la cantautrice e attrice Willow, (19 anni).

Will ha spiegato che quando è diventato padre per la prima volta era letteralmente terrorizzato sia perché ha sempre vissuto nella sua famiglia un clima molto pesante in cui la violenza era permessa, e poi perché si è separato dalla prima moglie Sheree, vivendo questo evento personale come il suo più grande fallimento. “Volevo diventare papà da quando avevo 6 anni – ha detto Will Smith –. Tutto sommato ho amato la mia famiglia, ma so che non sarei mai stato come mio padre, spesso in preda ad attacchi di ira. Io ero un bambino educato e gentile, nonostante questo sono stato schiaffeggiato e picchiato. Così sono cresciuto in una famiglia, in cui l’aggressione fisica era concessa. Ho riportato cicatrici esteriori, ma anche interiori. Ho anche visto che mio padre picchiava mia madre. Sono eventi che in qualche modo ti feriscono emotivamente”.

Poi l’attore entra nello specifico, raccontando del padre: “Quando si arrabbiava, si trasformava nella persona più stupida che abbia mai incontrato. Nonostante tutto, oggi, non provo rancore nei suoi confronti. Mio padre non era convinto dell’importanza della scuola, nonostante tutto ci sono andato e ho imparato tantissimo perché è fondamentale che qualsiasi cosa uno faccia debba farla bene”.

Quando è diventato padre per la prima volta, Will Smith era sempre in apprensione e quando è rientrato a casa con l’ex moglie, dopo il parto, andava continuamente nella stanzetta del piccolo Trey per assicurarsi che stesse bene. “Ero terrorizzato. – ha raccontato commosso – È stato come se fossi totalmente responsabile di questa vita… Ci sono stati momenti in cui sono scoppiato a piangere”.

“Il divorzio è stata la cosa peggiore della mia vita, è stato il mio ultimo fallimento. Diverse volte sono stato ferito nella vita, ma credo sia nulla al confronto, quando divorzi e ti allontani da un figlio di due anni. Sono stati anni difficili, Trey poi è venuto a cercarmi quando si è sentito pronto ad avere un rapporto con me”. Per evitare di essere un padre assente per Willow e Jaden – dopo la sua esperienza con Trey – Will Smith ha voluto fortemente seguire passo passo gli altri due figli negli studi: ‘I miei figli devono studiare con me e trascorrere del tempo con me. Il mio lavoro mi ha distratto fisicamente e mentalmente, quindi devo rimediare con la mia presenza”.

Infine a far piangere Will Smith ci ha pensato la moglie, che al termine della toccante intervista ha congedato con queste parole il marito: “Sei davvero un grande padre. Sei stato un ottimo partner. Non è stato facile per te essere papà, ma ne è valsa decisamente la pena”,