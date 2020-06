Sandro Inghileri, 49enne residente a Partinico, lavorava come bracciante agricolo: tutti lo conoscono come un paracadutista esperto. I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente: forse il forte vento o una manovra sbagliata

Chi lo conosceva lo descrive come un paracadutista esperto: ma ieri, forse per il forte vento o per una manovra sbagliata, Sandro Inghileri, 49 anni, ha perso il controllo della sua vela ed è precipitato a Trappeto, nel Palermitano, sui binari della ferrovia. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Villa Sofia in gravissime condizioni: è morto questa mattina.

Inghileri, residente a Partinico, lavorava come bracciante agricolo. Domenica si è lanciato dalla costa rocciosa con pareti a picco che sovrasta Trappeto in direzione di Balestrate, ma, secondo una prima ricostruzione, la vela si sarebbe impigliata tra gli alberi. Nelle operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco, ora indagano i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.