È stata una domenica da bollino “rosso” sulle spiagge libere della provincia di Genova quella che inaugura l’estate, la prima in cui si accede ai lidi soltanto tramite prenotazione sull’app “Spiaggiati”. Nel rispetto delle regole, gli ingressi sono stati contingentati. In provincia di Genova quattordici spiagge libere su 24 nel primo pomeriggio erano “full booked”, senza alcun posto libero, e quindi indicate nella app con il bollino rosso; quattro quelle marchiate di giallo, quindi con pochi posti ancora disponibili, sei quelle verdi vale a dire con ampia disponibilità di posti. I tratti più ambiti sono stati presi d’assalto e molte famiglie sono state respinte dai controllori. La situazione migliora nel ponente ligure, dove le spiagge libere sono più numerose e più capienti.