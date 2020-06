Secondo Lady Colin Campbell, autrice del libro Harry and Meghan: The Real Story – in uscita nelle librerie britanniche il 25 giugno prossimo – le due “lady” di Windsor hanno iniziato la loro faida molto tempo fa

Meghan ed Elisabetta II sono in guerra. Dato che già si sapeva, ma che da oggi va retrodatato in maniera sorprendente. Secondo Lady Colin Campbell, autrice del libro Harry and Meghan: The Real Story – in uscita nelle librerie britanniche il 25 giugno prossimo – le due “lady” di Windsor hanno iniziato la loro faida quattro giorni dopo le nozze di Meghan con Harry. Galeotto fu, secondo la Campbell, il garden party per i settant’anni del principe Carlo.

Durante la festa sarebbe accaduto un “incidente” che “avrebbe infranto le aspettative della regina nei riguardi di Meghan”. Altro, per ora, non è aggiunto. Anche perché il libro va venduto. E l’assaggio sembra succulento. “Non posso raccontarlo, è nel libro. Ma posso dire che si tratta di qualcosa accaduto proprio durante il primo garden party a Buckingham Palace per celebrare il 70esimo compleanno del principe Carlo e il suo lavoro nelle charities”. Insomma, l’estate per i royal addicted è un’estate ricca di letture e sorprese a partire dall’oramai attesissima biografia di Harry e Meghan (Finding freedom, disponibile online in tutto il mondo dall’11 agosto), al libro della Campbell e al già uscito Kensinton Palace (per ora solo in ebook), volume dove è svelato il motivo per il quale Meghan non sopporta la cognata Kate Middleton (e viceversa).