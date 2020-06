Nuove accuse alla Regione Lombardia sulla diffusione dei dati relativi all’emergenza coronavirus. Dopo la denuncia della Fondazione Gimbe di fine maggio sui presunti “aggiustamenti dei numeri dei contagi”, oggi a contestare le modalità di comunicazione della giunta leghista è stato Giorgio Gori. “Ieri”, ha scritto il sindaco Pd di Bergamo su Twitter, “sono stati 32 i decessi per covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli ‘ufficiali’, hanno secretato i dati per provincia“. Non mancano solo i numeri dei decessi scorporati, secondo il primo cittadino dem, ma anche le comunicazioni sui nuovi positivi e sui guariti per le singole province e comuni. “Il nuovo dg della Sanità Marco Trivelli parta da qui, dai dati e dalla trasparenza”.

Una ricostruzione che la Regione contesta, anche se da alcune settimane vengono effettivamente comunicati solo i dati complessivi e mancano i focus sulle singole aree: “Quanto scrive il sindaco di Bergamo non corrisponde al vero ed è privo di qualsiasi fondamento“, è la replica arrivata dal Pirellone. “La diffusione dei dati verso le autorità sanitarie e verso i mezzi di informazione non è cambiata e continua a essere la stessa. Sostenere, per alimentare la polemica politica e senza alcun riscontro veritiero, che la Regione ‘secreti’ i dati non fa onore a chi rappresenta le Istituzioni”.

Intanto proprio oggi la Fondazione Gimbe ha segnalato che i tamponi continuano a calare e proprio nelle Regioni più colpite dal covid. Preso in esame il periodo compreso tra il 23 aprile e il 10 giugno, “il trend dei test totali”, si legge nel rapporto, “in consistente calo nelle ultime 2 settimane (complessivamente -12,6%)”. Il trend è crollato del 20,7% in prossimità delle riaperture del 4 maggio, per poi risalire e precipitare nuovamente del 18,1% in vista delle riaperture del 3 giugno“. Eccezion fatta per l’ultima settimana, scrivono, in cui si assiste a un lieve rialzo (+4,6%). Tra le Regioni che hanno diminuito i tamponi c’è la Lombardia (che da sola conta il 50% dei contagi) seguita da Veneto e Campania. In queste Regioni la Fondazione ha registrato un calo di oltre duemila tamponi. Al contrario, l’Emilia Romagna ha visto un balzo in avanti di oltre 5mila test in più. Aumentano anche in Friuli, Molise e in provincia di Bolzano: duemila unità in più.