“Mondo in pausa grazie ai maledetti mangia-pipistrelli, avidi bast***i”. Così ha detto il rocker canadese Bryan Adams in uno sfogo sull’origine cinese della pandemia di coronavirus che ha scatenato forti polemiche sui social. L’artista si era lamentato infatti per la cancellazione dei suoi prossimi concerti alla Royal Albert Hall di Londra, scrivendo su Twitter e Instagram: “Grazie a qualche maledetto mangia-pipistrelli, a qualche venditore di animali in un wet-market, a qualche avido bastardo fabbrica-virus, ora il mondo è in pausa, per non parlare delle migliaia di persone che hanno sofferto o sono morte per colpa di questo virus. Il mio messaggio per loro, oltre a ‘grazie tante’, è di diventare vegani. A tutte le persone che si perderanno i nostri concerti, sappiate che io vorrei esser lì anche più di voi”. Ad accompagnare lo sfogo un video in cui si esibisce in “Cuts Like A Knife”, singolo pubblicato nel 1983 e contenuto nell’album dal titolo omonimo.

“È così irresponsabile e così razzista“, ha lamentato Amy Go, capo del Consiglio nazionale cinese-canadese, aggiungendo: “È una stella canadese e alimenta le fiamme del razzismo anti-cinese, contribuendo all’aumento degli insulti dell’odio e agli attacchi palesi (fisici) contro i cinesi e gli asiatici in Canada e nel mondo”. Ed ha citato alcuni episodi di discriminazione in Canada contro cittadini di origine asiatica.

Tanto che il cantante è stato costretto a scusarsi su Instagram per “tutti coloro che sono stati offesi”. “Volevo solo approfondire l’orribile crudeltà verso gli animali in questi mercati, che sono una delle possibili fonti del virus e promuovere il veganismo”, ha affermato. “Ho amore per tutti”, ha detto l’artista. Bryan Adams aveva precedentemente cancellato il suo controverso post su Twitter, ma era rimasto visibile su Instagram.