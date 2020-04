Ivan Cottini in tanti lo ricordano sul palco dell’Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo. Il ballerino, nonostante sia in sedia a rotelle fin da giovanissimo a causa della sclerosi multipla, non si è mai arreso e ha portato un messaggio di grande forza e speranza. Ospite di Storie Italiane ha raccontato a Eleonora Daniele che questo che sta passando è però un momento molto difficile: “Sinceramente se non avessi avuto mia figlia Viola in questo isolamento, un affetto vicino nel quale rifugiarmi e trarre forza, mi sarei lasciato andare“, ha detto, raccontando che la moglie lo ha lasciato pochi giorni dopo Sanremo. “Non è facile per me parlarne ma mi ha lasciato. Quando le storie finiscono purtroppo le colpe sono sempre di entrambi, solo che la cosa è arrivata tutta così veloce, subito con la quarantena e ho avuto poco spazio di manovra. Per me è stato davvero doloroso“, ha raccontato a Eleonora Daniele. La forza, ora, arriva da sua figlia, di cinque anni: “Mi dà tantissima forza, non immagini i casini che combiniamo assieme alla nonna. Mia figlia mi ha salvato per la seconda volta. Guardiamo i cartoni insieme e proviamo a ballare, tutto tra una terapia e l’altra per la mia malattia. L’importante è saper ripartire anche se ci vorrà tempo… Lo devo fare per Viola“.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.

Diventate utenti sostenitori cliccando qui.

Grazie Peter Gomez Sostieni adesso