Scintille ad Agorà tra la conduttrice Serena Bortone e il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli. Materia della disputa è il rispetto delle regole in materia di spostamento antiCoronavirus e alcuni episodi accaduti durante la giornata della Liberazione. È infatti il vicepresidente della Camera Rampelli a chiedere al governo una regola certa per gli spostamenti dei cittadini arrabbiandosi con coloro che in alcune zone d’Italia hanno sfidato il divieto e sono scesi in strada a celebrare il 25 aprile. “Si riferisce al 25 aprile Rampelli?”, lo frena la Bortone, “il 25 aprile è la festa della Liberazione, una festa nazionale non di parte e io le faccio un bel sorriso”. Quando successivamente il deputato di Fratelli d’Italia è riuscito a ribattere ha aggiunto: “Lei, cara conduttrice, mi fa le battute, io non ho paura di risponderle, ma deve consentirmelo. In qualunque data non si possono eludere le ordinanze e i decreti dello stato, nessuno ha la licenza di stare al di sopra della legge. Se i centri sociali sono andati in piazza e non ci sono andate persone di sinistra rispettose della legge è un problema che qualcuno dovrà affrontare. Queste persone andavano sanzionate così come dovevo essere sanzionato io se scendevo in piazza”.

