In Italia quindi il totale dei contagiati - ma considerando anche deceduti e guariti - arriva a 197.675. Prosegue ancora il calo dei ricoveri in terapia intensiva. In Lombardia netto calo dei decessi, ma sale il numero dei positivi: 920, di cui 463 solo nel capoluogo

Era dallo scorso 15 marzo che non si registrava un numero di vittime così basso: 260 decessi. Da allora, per circa un mese e mezzo, i decessi avevano sempre superato la soglia dei 300. La curva epidemiologica si mantiene ai suoi minimi: aumentano gli attualmente positivi (+256) ma è il risultato della diminuzione dei guariti e della riduzione dei morti. Secondo i dati della Protezione civile diffusi nella serata di domenica, ci sono 2324 casi in più rispetto a ieri (tenendo conto anche di vittime e guariti) che portano il totale a 197.675 dall’inizio della pandemia. Continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 93 in meno. I guariti sono stati 1.808 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 2.622). La regione Lombardia, da sola, registra il 40% dei nuovi casi in Italia, di cui la metà a Milano: il tasso di contagi cresce del 3,13% nella città, del 2,58% se si guarda all’intera provincia.

I numeri complessivi: In Italia quindi il totale dei contagiati – ma considerando anche deceduti e guariti – arriva a 197.675. Gli attualmente positivi sono 106.103, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.009, di cui 706 in Lombardia. Altri 21.372 pazienti sono ricoverati con sintomi (161 in meno rispetto a ieri) mentre 82.722 persone si trovano in isolamento domiciliare, 510 in più rispetto a ieri. In totale sono 64.928 i guariti dal coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia, mentre 26.644 i decessi.

Lombardia: calo dei decessi e dei ricoveri, ma aumentano i contagi – In forte calo i decessi, ma contagi in crescita rispetto a ieri: questo è il quadro che emerge dai dati diffusi dalla Regione. Il totale dei positivi in regione è 72.889, con un aumento di 920 unità: la metà solo nell’area di Milano. Ieri i nuovi casi erano stati 713, duecento in meno. I decessi sono 13.325 in totale, con un aumento di 56, circa un terzo di ieri (163). Era dal 7 marzo che in Lombardia non si registrava un aumento così basso di vittime. Continuano a calare i posti letto occupati nei reparti degli ospedali: in terapia intensiva sono 706, con un calo di 18, mentre negli altri reparti ci sono 8481 con un calo di 8 (ieri il decremento più incisivo, -302). Nella città metropolitana di Milano tornano a salire i contagi, arrivando praticamente ai livelli di venerdì: il totale dei positivi è 18.371, con 463 nuovi casi nella provincia, di cui 241 a nel capoluogo. Ieri c’erano stati 219 nuovi casi, di cui 80 a Milano città. Leggero aumento anche a Bergamo, (+66), mentre continua il calo in una delle province più colpite dalla pandemia, cioè quella di Brescia, che ha fatto registrare solo 24 nuovi casi (ieri erano stati 65). A Lodi, primo focolaio di coronavirus in Italia, la situazione, solo 23 nuovi positivi.

Tamponi – Ad oggi sono stati effettuati 1.757.659 tamponi che hanno riguardato complessivamente 1.210.639 persone. L’incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 49.916.