In un giorno sono 2.357 le nuove positività riscontrate (+1,22%, ieri erano state 3.021), crollano i ricoverati (535 in meno) e diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva (-71). I dimessi-guariti sono stati 2.622. In Lombardia 713 nuovi casi, mentre il Piemonte è in controteNdenza con 604 casi e il peggior incremento percentuale. Oltre 26mila vittime da inizio pandemia

Un decremento dei nuovi contagi anche in Lombardia, una prima diminuzione dei malati in isolamento domiciliare ma ancora un numero elevato (415) di persone decedute nelle ultime 24 ore. Il virus continua un lento avanzamento (+1,22% rispetto a venerdì, incremento percentuale più lento di sempre) che permette di abbassare la pressione sugli ospedali: in un giorno sono 2.357 le nuove positività riscontrate (ieri erano state 3.021), crollano i ricoverati (535 in meno) e diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva (-71). I dimessi-guariti sono stati 2.622. E anche la Lombardia (713 positivi in più) rientra nella media nazionale in termini percentuali. L’unica regione fuori scala resta così il Piemonte, che fa registrare 604 casi in più a venerdì, unico territorio con aumento superiore al 2%.

I dati complessivi – Dall’inizio dell’emergenza, dunque, si contano 195.351 contagiati, di questi 105.847 sono attualmente malati: 21.533 sono ricoverati con sintomi (2.102 in terapia intensiva, di cui oltre 700 in Lombardia) e 82.212 sono quelli in isolamento domiciliare, in calo per la prima volta dall’inizio dell’emergenza di 74 pazienti. Le vittime sono 26.384 e i dimessi-guariti sono 63.120.

Calo sensibile in Lombardia (rallenta Milano) – In Lombardia sono “solo” 713 le nuove positività accertate nelle ultime 24 ore sui 12.642 tamponi registrati. Nello stesso lasso di tempo, però, sono state altre 163 le persone decedute. Continua anche il calo della pressione sugli ospedali: 32 persone in meno in terapia intensiva, 302 posti letto liberati in altri reparti e 790 dimessi guariti. Migliorano i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite: i nuovi positivi nell’area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909 dall’inizio della pandemia, di cui 80 nuovi casi a Milano città (+1,07%). Ieri c’erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 nel capoluogo. Tutte le altre province oscillano tra i 71 e gli 8 contagi.

I dati totali dall’inizio della pandemia – Dal 21 febbraio diventano così 71.968 le persone che abitano in Lombardia che sono risultate positive al Sars-CoV-2 (ieri i nuovi contagi erano stati 1.091). Tra i colpiti dal virus, le persone decedute sono 13.269 e ne sono guarite e dimesse 46.172. Sulla base delle flessioni delle ultime 24 ore, risultano ricoverati in ospedale 8.489 pazienti, di cui 724 in terapia intensiva.