Questa videochiamata non s’ha da pubblicare. Pare che la regina Elisabetta stavolta si sia arrabbiata sul serio. Duca e duchessa ribelli, ovvero Harry e Meghan, hanno ancora una volta messo in imbarazzo la sovrana nonna di lui, suocera di lei. Allo scoccare della mezzanotte, per le 94 candeline da spegnare per la longeva regina, l’ “happy birthday Elisabeth” da Los Angeles in videochiamata non è dispiaciuto. Ciò che però avrebbe fatto irritare la regina, secondo quanto scrive una gola profonda del Daily Mail, è che i due figliol poco prodighi avrebbero dato in pasto ad un ristretto numero di media la notizia del loro dolce gesto di compleanno. Videochiamata, tra l’altro, alla presenza del nipotino reale Archie. Elisabetta avrebbe chiesto riservatezza per ogni chiamata o videochiamata ricevuta proprio perché in questo momento tra trascorrendo la quarantena in isolamento con il marito Filippo e un ristretto numero di domestici senza poter vedere nessuno.

