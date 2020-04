E’ in corso alla Camera la discussione generale sul decreto legge Cura Italia. Il testo, approvato dal Senato, non è stato modificato a Montecitorio. Il governo ha preannunciato ai capigruppo nei giorni scorsi che porrà la questione fiducia.

Ieri notte la discussione in commissione Bilancio è finita senza un accordo tra maggioranza e opposizione sul pacchetto di modifiche. “Ieri sera abbiamo lavorato fino a mezzanotte”, ha detto ad Agorà su Rai3 il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, “cercando di poter accogliere gli emendamenti da parte dell’opposizione e della maggioranza. Non è andata a buon fine, è stato dato il mandato al relatore ieri sera senza poter apportare ulteriori modifiche su cui avevamo lavorato ieri con l’opposizione e la maggioranza; quindi non vi saranno modifiche al Cura Italia“.

Fratelli d’Italia ha deciso di fare ostruzionismo sul provvedimento in segno di protesta: dei 24 iscritti a parlare, undici erano esponenti del partito di Giorgia Meloni. I loro interventi hanno fatto slittare il voto di fiducia inizialmente previsto per la tarda mattinata, tanto che la maggioranza in un primo momento aveva valutato la possibilità di chiedere, con un voto procedurale, lo stop anticipato della discussione generale. Ipotesi che però è stata scartata. Alla base della marcia indietro, che avrebbe dovuto tenersi in questi minuti, ci sarebbe un problema di numeri. Per votare, se l’opposizione non partecipa, sarebbero necessari 253 deputati per avere il numero legale. Ma pare che al momento a Montecitorio non sia presente un tale numero di deputati di maggioranza. Per ora, dunque, pare più probabile che si vada avanti con la discussione generale e si ponga la fiducia nel tardo pomeriggio o in serata. Intanto, in Transatlantico fervono trattative per la possibilità di un breve rinvio del testo in commissione per inserirvi alcune norme: se questo accadesse sarebbe necessario un ulteriore passaggio in Senato.

I lavori ripartiranno alle 16, dopo lo svolgimento del question time, in attesa che il governo ponga la questione di fiducia sul provvedimento contenente le misure per fronteggiare la crisi economica dovuta alla diffusione del coronavirus.