Meghan e Harry contro il Mail On Sunday. Comincia il prossimo venerdì 24 aprile l’udienza: il tabloid ha pubblicato alcuni stralci di una lettera che Meghan scrisse al padre, Thomas Markle e questa, secondo i duchi, sarebbe stata una violazione della privacy, del copyright e della protezione dati. Il giornale si difende: la vicenda aveva e ha un “enorme interesse pubblico” perché riguarda la famiglia reale. Intanto spuntano, nei documenti ufficiali dell’udienza, alcuni messaggi che Harry avrebbe mandato al padre di Meghan. Come sappiamo il rapporti col genero sono sempre stati burrascosi ed ecco che il principe scriveva: “Chiamami… se parlerai con i media risponderemo al fuoco“. Ma Thomas, che sarà al processo, con i media ha parlato eccome, l’ultima volta lo scorso febbraio quando al Daily Mail ha detto “io e sua madre l’abbiamo cresciuta con dei valori, ma evidentemente la fama dà proprio alla testa se pensa di poter sfidare apertamente addirittura la Regina d’Inghilterra”. Messaggi di questo tenore, ai quali Harry rispondeva: “Non devi scusarti, capiamo le circostanze ma ‘esporsi in pubblico’ non farà che peggiorare la situazione. Se ami Meg chiamami perché ci sono altre due opzioni che non implicano che tu debba parlare con i media, che per inciso hanno creato l’intera situazione. Qualsiasi cosa dirai alla stampa si ritorcerà contro di te, fidati di me Tom. Solo noi possiamo aiutarti, come abbiamo provato dal primo giorno”

