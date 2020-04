In questi giorni di quarantena ci siamo abituati a seguirli nelle loro vicende quotidiane, immortalate nei video pubblicati su Instagram, e sono diventati un po’ i nuovi Sandra e Raimondo Vianello dei social. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez, che solo ieri hanno regalato ai followers un altro divertente battibecco. Tutto è iniziato con il cantante che ha voluto provocare la moglie, facendola ingelosire con i “like” che Jennifer Aniston lascia ai suoi post da qualche settimana, da quando ha pubblicato un video usando la sigla di Friends, la storica sti-com in cui recitava proprio l’attrice americana.

La cosa, a detta di Fedez, non sarebbe affatto gradita dalla moglie: “Ogni volta che Jennifer Aniston mi mette like. Chiara si ingelosisce. In realtà Jennifer Aniston mette like solo ai post con Leone”, ha detto ironico. Perentoria la replica Chiara Ferragni: “Allora è “una bimba” di Leone”. Così, quando ieri ha visto la notifica con l’ultimo like dell’attrice, Fedez è corso quindi a dirlo alla moglie: “Sai chi mi ha appena messo like?”, le ha chiesto porgendole un microfono giocattolo. “Jennifer Aniston. Sbem”, ha aggiunto lasciando poi cadere il microfono in segno di sfottò. Per tutta risposta Chiara Ferragni gli ha lanciato un’occhiataccia più eloquente di mille parole. E sui social in tanti la acclamano: “Chiara una di noi”.