“Al momento c’è uno studio di sieroprevalenza per indagare quante persone sono venute a contatto col virus, non ha una finalità individuale, ma serve per capire qual è la circolazione. Ci sono stime variabili da regione a regione ma in generale il 90% degli italiani non è venuto a contatto col virus“, così il direttore dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile. “Probabilmente in Lombardia sono un po’ di meno – ha continuato – Ma questo vuol dire che una larghissima parte della popolazione è ancora suscettibile. Per avere l’immunità di gregge bisognerebbe avere circa l’80% di persone venute a contatto col virus, dunque il target è molto lontano. Golden standard? In questo momento non c’è”. E sul cosiddetto “patentino di immunità” ha aggiunto che oggi è “difficile poterlo dare”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.

Diventate utenti sostenitori cliccando qui.

Grazie Peter Gomez Sostieni adesso