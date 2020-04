Seicento colombe artigianali per ringraziare i medici e gli infermieri impegnati negli ospedali milanesi anche nel giorno di Pasqua. È questo l’omaggio che il pasticciere campano Sal De Riso ha scelto di fare a chi continua a lavorare in prima linea nella lotta al Covid-19. “Eravamo in piena produzione quando è scoppiata l’emergenza – racconta il pasticcere -. tutti i dipendenti sono andati in cassa integrazione, ho chiuso la pasticceria, si sono fermati i nostri rivenditori. A un certo punto ho detto: facciamo solidarietà, almeno mi rendo utile. Ora sono felice, come se le avessi vendute tutte”. Un’iniziativa corale che è’ stata resa possibile grazie alla Fondazione Candido Cannavò e a tante associazioni di volontariato che insieme ai corrieri del ristorante SlowSud hanno distribuito le colombe negli ospedali milanesi. Ma la solidarietà non si ferma qui: ogni settimana il ristorante consegna oltre duemila pasti agli ospedali e ai senzatetto: “Pasta alla Norma, conchiglioni ricotta e spinaci, lasagne al ragù e poi cannoli e chiacchiere – racconta Umberto Pavano, uno dei soci – Quando siamo stati costretti a chiudere per l’emergenza, un mese fa, ci siamo resi conto che non potevamo stare fermi. Così, abbiamo riaperto solo le cucine, preso contatti con ospedali e associazioni, e ogni giorno riusciamo a consegnare centinaia di pasti”

