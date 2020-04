"In Italia ci sono oltre 25 milioni di tifosi che, in questo momento, non possono esprimere il loro tifo negli stadi ma che possono difendere i colori della squadra “scendendo in campo” online, direttamente dalle proprie abitazioni, per far vincere alla propria squadra del cuore lo scudetto solidale", ha detto Cecchetto al Corriere

Ai tifosi, va da sé, il campionato di calcio manca. Certo non si poteva fare altro che sospenderlo e i tifosi stessi lo sanno bene. Ma ecco che arriva Claudio Cecchetto e si inventa un modo per farli “giocare”, con la loro squadra del cuore. Come? Il conduttore ha raccontato al Corriere della sera che basta andare sul sito www.donationleague.it, selezionare la propria squadra del cuore e donare. Per ogni donazione effettuata da un tifoso, di qualsiasi importo, la sua squadra del cuore riceverà 1 punto e scalerà la classifica, fino alla conquista del primo posto del campionato solidale. I fondi verranno raccolti dalla piattaforma gofundme.com e andranno al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Luigi Sacco diretto dal professor Massimo Galli in collaborazione con gli istituti ospedalieri sul territorio collegati al Simit, la società italiana di Malattie Infettive e Tropicali. “In Italia ci sono oltre 25 milioni di tifosi che, in questo momento, non possono esprimere il loro tifo negli stadi ma che possono difendere i colori della squadra “scendendo in campo” online, direttamente dalle proprie abitazioni, per far vincere alla propria squadra del cuore lo scudetto solidale“, ha detto Cecchetto al Corriere.