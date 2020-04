Il ministro della salute, in due colloqui con Repubblica e Corriere, presenta la strategia del governo per il contrasto e la gestione dell'emergenza sanitaria durante la cosiddetta fase due, quella in cui diminuiranno le restrizioni in attesa di trovare una cura o un vaccino

Nel giorno che segna l’inizio della Settimana Santa, con la domenica delle palme, dal governo arriva il messaggio che “l’Italia dovrà imparare a convivere con il virus fino a quando non saranno trovati un vaccino o una cura“. Proprio come sta cercando di fare la Chiesa, che si prepara a una Pasqua in streaming. “L’emergenza non è ancora finita”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in due colloqui con Repubblica e il Corriere della Sera nei quali ha presentato il “Piano Sanitario” per il Paese. L’impegno del governo è infatti concentrato nel “creare le condizioni per convivere con questo virus”. È la cosiddetta fase due: mesi durante i quali alcune restrizioni dovranno inevitabilmente essere allentate, ma durante i quali devono rimanere fermi alcuni punti che permettano al sistema sanitario nazionale di non collassare.

Gli esperti lo ripetono da giorni: anche se la curva di crescita dei contagi ha cominciato ad appiattirsi (legge i dati diffusi dalla Protezione civile), non è ancora il momento di rilassarsi. “Bisogna evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo e astenersi dal pensare che sia arrivato il momento di tornare alla normalità“, ha detto ieri il commissario Domenico Arcuri.

Il Piano Sanitario – Il ritorno alla normalità passerà prima da una convivenza con il virus. Proprio a questo scopo è stato pensato, spiega Speranza, il nuovo piano che si articola in cinque punti: mascherine e “scrupoloso distanziamento sociale nei luoghi di vita e di lavoro”, “rafforzamento delle reti sanitarie locali“, Covid Hospital, uno studio a campione per capire quanti sono i contagiati in Italia e un’app, modello Corea del Sud, sia per mappare gli spostamenti del malato nelle 48 ore precedenti il contagio che per la telemedicina, cioè per avviare una “cura domiciliare” attraverso test clinici e contatti diretti con i medici. Confermata dal ministro Speranza anche l’idea di test rapidi e dei tamponi in auto che permetteranno una più fedele stima e mappatura dei contagi nel Paese.

La polemica di Salvini – Ieri, proprio alla vigilia della domenica delle palme, Matteo Salvini ha lanciato la proposta di aprire le chiese per la Messa di Pasqua: “Sostengo la richieste di coloro che dicono di poter entrare in chiesa, seppur ordinatamente, con le distanze di sicurezza”, ha detto il leader della Lega a SkyTg24. Il monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo e biblista di fama internazionale, ha spiegato al fattoquotidiano.it: “Riti online? Un vantaggio. Gesù non aveva i social, ma li avrebbe usati”. Direttamente a Salvini ha risposto invece don Pirri, giovane sacerdote marchigiano: “Caro Salvini, oggi le chiese sono chiuse, perché noi preti rispettiamo la legge del nostro paese. Obbediamo ai nostri vescovi e non a te. Non usiamo il nostro popolo, ma lo amiamo. Non ci sta a cuore il consenso ma il bene comune”.

L’ordinanza lombarda – Intanto in Lombardia è in vigore l’obbligo imposto dalla Regione di avere il volto coperto quando si esce di casa. “Oggi la Protezione Civile inizierà a distribuire nelle varie città circa un milione di mascherine”, ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Radio Padania, parlando della Fippi, azienda di pannolini di Rho che si è riconvertita. “Lasciatemi dire che è un po’ disorientante”, ha commentato il sindaco di Milano Beppe Sala, aggiungendo però che l’ordinanza “va rispettata”.

CRONACA ORA PER ORA

12.20 – Don Pirri: “Caro Salvini, chiese sono chiuse perché rispettiamo legge”

“Caro #Salvini, oggi le chiese sono chiuse, perché noi preti rispettiamo la legge del nostro paese. Obbediamo ai nostri vescovi e non a te. Non usiamo il nostro popolo, ma lo amiamo. Non ci sta a cuore il consenso ma il bene comune. #domenicadellepalme”. Lo scrive su twitter don Pirri, giovane sacerdote marchigiano, conosciuto per la sua collaborazione con l’emittente dei vescovi Tv2000, ma anche per altre prese di posizione forti su temi sociali come quello dell’immigrazione.

11.40 – Sala e Fontana in un Duomo deserto per domenica delle palme

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala con la fascia tricolore, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il prefetto Renato Saccone – seduti in prima fila ciascuno in un banco diverso – hanno assistito alla messa della domenica delle palme celebrata dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini in un duomo deserto. Fontana, Sala e Saccone sono stati invitati in rappresentanza di tutta la popolazione di Milano.

10.55 – Sala: “Disposizione Regione su mascherine disorientante”

“Da oggi per uscire per strada dobbiamo indossare una mascherina o al limite un foulard o una sciarpa. Lasciatemi dire che è un po’ disorientante ricevere questa disposizione dalla Regione Lombardia e sentire Angelo Borelli, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, persona che stimo, dire io non metto mascherina ma mi terrò distanza”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala su Facebook.



10.15 – Fontana: “Oggi Protezione civile distribuirà mascherine in Lombardia”

“Oggi la Protezione Civile inizierà a distribuire nelle varie città circa un milione di mascherine” prodotte da un’azienda lombarda. Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Radio Padania, parlando della Fippi, azienda di pannolini di Rho che si è riconvertita a produrre le mascherine appunto e che ha appena avuto l’ok dell’Istituto Superiore di Sanità.

9.25 – Sicilia, arrivato carico con dispositivi di protezione dalla Cina

Quaranta tonnellate di dispositivi di protezione destinati alla sanità dell’isola. È il contenuto di un aereo-cargo atterrato stamane all’aeroporto di Palermo per conto della Regione Siciliana e proveniente dalla Cina.