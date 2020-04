“Non si tratta di dire un Mes con condizionalità light o con diverse condizionalità. Il Mes è quello, può funzionare in situazione di crisi asimmetrica ma questo è un caso di crisi simmetrica per tutti i Paesi europei. E’ chiaro che quello non è lo strumento giusto”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, intervistato da Peter Gomez a Sono le Venti sul Nove. “Se poi servono i soldi che ci sono dentro – ha aggiunto – rompiamo il salvadanaio e usiamoli”

