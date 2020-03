Aveva insegnato a lungo alla Sorbona. Maria Teresa usava molto raramente il suo titolo ed era conosciuta come "la principessa rossa" per il suo impegno politico e sociale, la sua lotta contro il franchismo

La prima reale vittima del coronavirus è la principessa Maria Teresa di Borbone-Parma. La principessa del ramo “Carlista” (da Carlo Maria Isidoro di Borbone-Spagna) della dinastia dei Borbone, è morta a Parigi. Aveva insegnato a lungo alla Sorbona. Maria Teresa usava molto raramente il suo titolo ed era conosciuta come “la principessa rossa” per il suo impegno politico e sociale, la sua lotta contro il franchismo. I carlisti furono quella parte dei Borbone, più conservatrice, che nel 19esimo secolo contestarono che il trono di Spagna andasse a Isabella II, scatenando una serie di guerre civili. Ad annunciarne la morte, il fratello. Una principessa non comune, che ha combattuto per gli ideali della democrazia fino alla fine.