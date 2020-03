Negli ultimi 3 giorni si è verificato un calo sia del numero delle vittime sia dei ricoveri in terapia intensiva, “grandi cambiamenti nell’ordine del 10-15%” che dipendono dalle “misure messe in atto” e da un “sistema sanitario che sta rispondendo”. Lo ha spiegato il pneumologo e membro del Comitato tecnico scientifico Luca Richeldi, nel corso della conferenza stampa nella sede della Protezione civile, commentando gli ultimi aggiornamenti sul numero di contagi e dei morti. Secondo Richeldi si tratta dei primi effetti delle misure di distanziamento, di un primo risultato. “Non dobbiamo fermarci ai numeri – aggiunge – ma sono dati che devono far riflettere e ci incoraggiano nel messaggio che con i nostri comportamenti salviamo delle vite” Vedi Anche Coronavirus, ministro Boccia: “Con fondo tutti gli assessorati avranno strumenti per erogare beni alimentari”

