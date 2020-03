I fogli affissi negli androni o sui muri invitano i residenti a "lasciare le abitazioni per tornare per rientrare nel proprio domicilio di residenza" e a "presentare la documentazione di affitto della casa". Ma, avvertono le forze dell'ordine, è una truffa: "Segnalateli"

Un falso volantino del Ministero, affisso fuori dai palazzi, in cui si invitano gli abitanti a lasciare il proprio domicilio e a fare ritorno ai comuni di residenza, oltre che a fornire – durante i controlli – documenti e contratti d’affitto. È l’ultima truffa improvvisata facendo leva sulla situazione d’emergenza e segnalata dalla Polizia, sul suo sito e sui suoi canali social: “In alcune province sono stati sequestrati questi volantini che contengono informazioni false e ingannevoli – avvertono – Se li trovate fate attenzione e segnalateli alle forze di Polizia”.

I manifesti sono apparsi in diverse città, affissi negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri. “Potrebbe essere l’astuta mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle le case – si legge sul sito della Polizia, seguito dall’invito a fare attenzione – Chiunque si imbatta in simili volantini è pregato di segnalarne la presenza e di non seguire le indicazioni in essi contenute“.

In alcune province sono stati sequestrati falsi volantini con intestazione @Viminale – Dipartimento della P.S. che contengono informazioni false e ingannevoli.

Se li trovate segnalateli alle forze di polizia.#essercisemprehttps://t.co/mZDPPdO0yj pic.twitter.com/n0zwj99eob — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 29, 2020