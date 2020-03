“Non siamo untori, siamo marittimi: fateci scendere”. E’ questo l’appello lanciato dal primo ufficiale della Costa Victoria, Massimo Castiello. La Victoria dopo il caso di una passeggera argentina positiva al coronavirus e fatta sbarcare a Creta, ha navigato per giorni senza meta. Il 25 marzo è approdata al porto di Civitavecchia. Da allora sono stati fatti sbarcare solo 50 uomini dell’equipaggio che ne conta in tutto 776. I passeggeri, tutti stranieri, stanno scendendo a scaglioni e portati a Fiumicino. Castiello, come altri ufficiali, si trova, invece, confinato in cabina: “Prendo antibiotici e cortisonici da dieci giorni ma non mi hanno fatto ancora il tampone, chiedo solo che me lo facciano e parlo a nome di tutti i marinai italiani che sono nella stessa situazione”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perchè siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore Oppure sostienici pagando con Google Sostienici con