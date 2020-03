“Per le imprese di onoranze funebri della provincia di Bergamo è arrivato il momento di fermarsi e tutelare così la vita e la salute dei cittadini”, ha annunciato Antonio Ricciardi, presidente della categoria onoranze funebri della Lia (Liberi imprenditori associati), di Bergamo, la città più colpita dall’epidemia, dove il numero delle morti è così alto che i feretri sono stati trasportati in altre città per il sovraffollamento. Le foto dei feretri che lasciavano la città in una processione di mezzi militari rimarranno come una delle immagini più forti, e dolorose, della pandemia.

Ma nonostante la situazione di emergenza – già difficilissima e surreale – la decisione di fermarsi nasce dalle condizioni di lavoro degli operatori: poche mascherine e troppi contatti personali, una combinazione potenzialmente pericolosissima per la diffusione del virus. “Nonostante gli appelli (inascoltati) dei giorni scorsi – spiega ancora Ricciardi – l’assenza di un monitoraggio sanitario sugli operatori da parte delle autorità, e la difficoltà nell’approvvigionamento di dispositivi di protezione, continuano ad esporre la collettività, soprattutto anziani, malati e disabili, ad un enorme rischio di contagio”. Infatti, prosegue, “nelle condizioni attuali, chi entra ed esce quotidianamente dalle strutture sanitarie e dalle abitazioni dei parenti dei defunti, diventa infatti non solo una facile preda, ma anche un veicolo perfetto per la diffusione del virus Covid-19″. Dal 30 marzo, perciò, si interromperanno le attività delle onoranze funerali. “Le uniche soluzioni affinché il servizio possa continuare nel rispetto della sicurezza dei cittadini – puntualizza Ricciardi- restano il monitoraggio degli operatori tramite tamponi periodici, così come dovrebbe essere per tutti gli operatori sanitari, e un canale di fornitura prioritario (a pagamento) di dispositivi di protezione individuale. È ora che siano le coscienze individuali ad entrare in gioco“.