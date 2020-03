I casi in Lombardia, e in particolare a Milano, sono tornati a crescere perché sono stati fatti più tamponi. A dirlo dopo che che solo ieri aveva espresso “preoccupazione” è stato il presidente della Regione Attilio Fontana, intervistato da Mattino Cinque: “Ieri quando ho fornito il dato avevo a disposizione il numero, non l’elaborazione”, ha detto. “Poi nel pomeriggio è stato chiarito che erano aumentati i tamponi” e che “soprattutto nei giorni precedenti erano stati elaborati alcuni dati in meno che si erano quindi sommati a quelli di ieri. Quindi direi che siamo ancora in linea”.

All’interno di una valutazione generale, “può capitare che in un giorno ci sia un picco, ma che conferma la stabilizzazione”, ha detto ancora. “Gli esperti dicono che la valutazione va fatta nell’ambito di cinque giorni almeno per poter fare una conclusione. Chi viene trovato positivo con queste analisi si è contagiato prima che entrassero in vigore le nuove misure più restrittive” quindi “sono confidente nel fatto che le nuove restrizioni che sono state applicate bloccheranno l’aumento”. E ha concluso: “Chi viene trovato positivo con queste analisi si è contagiato prima che entrassero in vigore le nuove misure più restrittive” quindi “sono confidente nel fatto che le nuove restrizioni che sono state applicate bloccheranno l’aumento”.

Intanto altri tre medici sono morti per l’epidemia di Covid-19: sono, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), il dottor Dino Pesce di Genova e la dottoressa Anna Maria Focarete, consigliere provinciale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) di Lecco. In mattinata è deceduto anche il dottor Giulio Calvi a Bergamo. Il totale dei decessi tra i camici bianchi sale così a 44.

CRONACA ORA PER ORA

10.30 – Il Comune di Cinisello Balsamo accoglierà salme provenienti da Bergamo

Il Comune di Cinisello Balsamo (Mi) si prepara ad accogliere nel cimitero nuovo le salme provenienti dalla provincia di Bergamo, la più colpita dall’epidemia di coronavirus. “In risposta alla circolare del Prefetto di Milano, Renato Saccone – si legge in una nota – che chiede al sindaco Giacomo Ghilardi la disponibilità aumentare l’operatività dei forni crematori cittadini, l’amministrazione comunale, grazie alla disponibilità dei dipendenti, ad una immediata riorganizzazione di spazi e di turni, si è resa disponibile a potenziare l’attività dei forni nel fine settimana, dedicando l’attività esclusivamente ai feretri provenienti da Bergamo”.

10.25 – Muore medico a Bergamo

Continua ad allungarsi la lista dei decessi tra i camici bianchi per l’epidemia di Covid-19, aggiornata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo): è deceduto a Bergamo il dottor Giulio Calvi. Il totale dei medici che hanno ad oggi perso la vita per contagio da nuovo coronavirus arriva dunque a 44.