CRONACA ORA PER ORA - Il presidente della Lombardia ha contestualizzato il +848 di positivi nella città metropolitana di Milano in sole 24 ore: "Gli esperti dicono che la valutazione va fatta nell'ambito di cinque giorni"

La curva dei nuovi casi di coronavirus in Italia “dal 19-20 marzo sembra attenuarsi leggermente nella sua ascesa”. Mentre i contagi complessivi ieri hanno superato quota 80mila, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, spiega che “il picco non è ancora stato raggiunto” ma “per ora abbiamo segnali di rallentamento“. Lo stesso Brusaferro però avverte: “Non illudiamoci di poter allentare le misure di contenimento“. Stesso concetto evidenziato anche dal presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli: “Dovessimo decidere con i dati di oggi, ritengo inevitabile prolungare le misure” oltre il 3 aprile.

“Ci sono aree del Paese dove la circolazione del virus è forte. In Lombardia, una parte del Piemonte e del Veneto“, spiega sempre Brusaferro. Sono le Regioni da cui arrivano anche i principali allarmi e la continua richiesta di ventilatori per allestire posti letto di terapia intensiva, non senza scontri con la Protezione civile. L’ultimo a parlare è stato il governatore Alberto Cirio: “In Piemonte stiamo arrivando al livello di saturazione della terapia intensiva”.

La spaccatura in Europa – Sul fronte politico, dure critiche dopo la spaccatura di ieri sera al consiglio europeo che ha portato all’ennesimo rinvio sugli aiuti (leggi). Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato, sempre ieri sera, che “gli strumenti del passato ve li potete anche tenere”. Oggi ha preso posizione anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli: “Abbiamo bisogno che i nostri Paesi spendano tutto quello che debbono spendere”. Sulla stessa linea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che agli altri Stati membri ora chiede “lealtà”.

Altri 3 medici morti – Intanto nelle ultime ore sono morti altri tre medici, arrivando dall’inizio dell’emergenza al totale di 44. Come riferito dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), hanno perso la vita il dottor Dino Pesce di Genova, la dottoressa Anna Maria Focarete (consigliere provinciale della Fimmg) di Lecco e il dottor Giulio Calvi a Bergamo.

Autorizzati farmaci – Nel frattempo, sul fronte delle cure ai malati di Covid-19, sono stati autorizzati in Italia i farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina: sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. Autorizzate inoltre per lo stesso uso le combinazioni di farmaci anti-Aids.

Fontana: “Credo stia per iniziare la discesa” – I casi di coronavirus in Lombardia, e in particolare a Milano e provincia (+848 casi), sono tornati a crescere perché sono stati fatti più tamponi. A dirlo è stato il presidente della Regione Attilio Fontana che, ha ridimensionato i dati e anzi ha aggiunto: “Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa” perché oggi con un “maggiori tamponi” si assiste “a una riduzione del numero dei contagi”. A Codogno, prima zona rossa d’Italia, i sindaci e gli abitanti avevano chiesto prudenza, invece dopo due giorni di contagi zero, c’è stato un balzo a 11, mentre Lodi ha segnato +84.

CRONACA ORA PER ORA

14.40 – Salgono a 6.414 gli operatori sanitari italiani contagiati

Sono 6.414 gli operatori sanitari italiani contagiati da Covid-19: hanno un’età media di 49 anni (molto inferiore a quella della popolazione generale infettata, che è di 62) e sono per lo più donne: il 35% è di sesso maschile. Lo afferma l’approfondimento epidemiologico dell’Iss pubblicato sul sito Epicentro.

14.31 – Azzolina: “Sicura proroga ritorno a scuola dopo 3 aprile”

“Sicuramente ci sarà una proroga: si andrà oltre la data del 3 aprile, l’obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando stra-certo e stra-sicuro che possono tornare salute è prioritaria”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a La vita in diretta.

13.55 – Lombardia, Fontana: “Credo stia per iniziare la discesa”

“Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa”: è quanto ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana. “Anche oggi c’è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti – ha detto – e oggi si assiste a una riduzione del numero dei contagi.

13.47 – Zaia: “In Veneto oltre 80mila tamponi, ma ora manca tutto”

In Veneto sono stati eseguiti finora 83.025 tamponi per il Coronavirus, di cui 27.436 al personale sanitario. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente Luca Zaia. “Stiamo andando avanti – ha aggiunto – con i tamponi ai sanitari. La situazione è sempre più in salita perché mancano i reagenti, mancano i kit. Anche stamattina con gli assessori e i direttori delle Ulss ho urlato contro un sistema che non posso più accettare. Manca tutto, dobbiamo farci in casa tutto.

13.31 – Locatelli (Css): “Con dati di oggi, inevitabile prolungare le misure”

“Dovessimo decidere con i dati di oggi, ritengo inevitabile prolungare le misure”. Così il presidente del Consiglio superiore di Sanità, professor Franco Locatelli, illustrando, presso l’Istituto, l’analisi dell’andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico-scientifici relativi a Covid-19. “Non siamo in una fase marcatamente declinante – ha sottolineato Locatelli -. Siamo in una fase di contenimento importante, incoraggiante. Ma sarebbe contraddittorio” fermare “le misure di distanziamento sociale”. Il Comitato tecnico scientifico valuterà “tempestivamente il da farsi”, ma “è probabile che anche tra 4-5 giorni questa risposta sarà immodificata”, ha detto il presidente del Css.

13.22 – Iss e Css: “Impossibile stimare gli asintomatici in Italia”

Al momento non è possibile dare una stima di quanti siano in Italia le persone asintomatiche, che pur avendo l’infezione da coronavirus non hanno sintomi o ne hanno molto lievi. Lo hanno detto oggi a Roma il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il presidente dell’istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dall’Iss. In futuro si prevede uno studio per identificarli, da condurre in varie aree del Paese.

13.15 – Piemonte, Cirio: “Vicino a livello di saturazione terapia intensiva”

“Stiamo arrivando al livello di saturazione della terapia intensiva, nonostante la Regione Piemonte abbia raddoppiato i posti letto. Se questa curva non si abbassa rischiamo davvero di non farcela, di qui il mio appello accorato a Roma di inviare ventilatori in base alle effettive urgenze e agli effettivi bisogno”. Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ai microfoni di Centocittà, su Radio Uno Rai. Sugli approvvigionamenti di materiale sanitario, Cirio conferma che col governo “c’è molta tensione”. “Qualcosa inizia ad arrivare ma è ancora poco”.

12.51 – Brusaferro (Iss): “Non abbiamo raggiunto picco, segnali di rallentamento”

“Non abbiamo raggiunto il picco e non lo abbiamo superato, per ora abbiamo segnali di rallentamento”. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), professor Silvio Brusaferro, illustrando, presso l’Istituto, l’analisi dell’andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico-scientifici relativi a Covid-19. “Ci aspettiamo che potremo arrivare al picco nei prossimi giorni, non siamo in fase calante siamo in una fase di rallentamento della crescita”, ha aggiunto.

12.37 – Brusaferro (Iss): “Non illudiamoci di poter allentare le misure”

“Non illudiamoci di poter allentare le misure di contenimento. Ci sono aree del Paese dove la circolazione del virus è forte. In Lombardia, una parte del Piemonte e del Veneto”. Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), oggi a Roma, durante una conferenza stampa organizzata dall’Istituto, trasmessa anche in streaming.

12.23 – Brusaferro (Iss): “Da 19-20 marzo curva sembra attenuarsi”

“C’è un dato rilevante negli ultimi giorni: dal 19-20 marzo la curva dei nuovi casi sembra attenuarsi leggermente nella sua ascesa e stiamo monitorando quanto sta avvenendo”. Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), oggi a Roma, durante una conferenza stampa organizzata dall’Istituto, trasmessa anche in streaming.



12.21 – Calabria, governatore Santelli chiude 5 comuni

“Dopo l’esito dei tamponi eseguiti su tutti gli ospiti e sul personale del centro per anziani Salus di Chiaravalle Centrale, ho firmato con un’ordinanza che dispone la ‘chiusura’ di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita. È da questi comuni, infatti, che proviene il personale operante nella struttura nella quale si sono verificati 40 tamponi positivi tra gli ospiti, con ulteriori 10 persone da sottoporre nuovamente a valutazione e 12 positivi tra il personale, con 5 persone da rivalutare”. E’ quanto afferma Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.



12.03 – In Lombardia cala la mobilità

“Abbiamo un elemento positivo, cioè che la mobilità in Lombardia sta scendendo: siamo passati da un 37% di mobilità rispetto a un giorno normale di lunedì, al 36% dell’altro ieri e al 35% di ieri. Seppure di poco, ma la mobilità sta diminuendo, ci stiamo avvicinando a un week end di qualche tempo fa”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala a SkyTg24. “Questo è estremamente positivo perché l’isolamento sociale è l’arma più importante che abbiamo per combattere questo virus”, ha aggiunto Sala.



11.30 – Autorizzati in Italia i farmaci antimalarici

Autorizzati in Italia i farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina: sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2. Si legge nella Gazzetta Ufficiale. Autorizzate inoltre per lo stesso uso le combinazioni dei farmaci anti-Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir, anche queste a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

11.15 – Di Maio: “Ue sia leale, le belle parole non ci servono”

Davanti all’emergenza economica “ci aspettiamo lealtà da parte dei partner europei. La parola lealtà per noi ha un peso importante. Ci aspettiamo che l’Europa faccia la sua parte. Anche perché delle belle parole francamente ce ne facciamo poco. Abbiamo imprese, lavoratori e famiglie che devono poter guardare al futuro e che soprattutto oggi hanno bisogno di un sostegno concreto. Noi questo sostegno glielo vogliamo dare”. Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook all’indomani del vertice Ue.

11 – Sala: “Bocelli canterà in duomo a Milano il giorno di Pasqua”

“Ho chiamato Andrea Bocelli e l’ho invitato a venire in Duomo il giorno di Pasqua. Farà un concerto senza pubblico con musiche sacre trasmesse però in streaming in tutto il mondo”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala nel consueto videomessaggio su Facebook.

10.50 – Il virologo Bassetti: “Ci sono ancora troppi anziani in giro”

“Ci sono ancora troppi anziani che girano per strada. Soprattutto qui in Liguria. E non devono farlo, perché sono davvero la categoria più a rischio. Forse molti non capiscono il pericolo che corrono, le misure di restrizione andavano prese prima e dovevano includere anche la possibilità di aiutare gli anziani a casa senza farli uscire. Lo so, è duro stare chiusi a casa, ma è indispensabile in questo momento”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e nella task force Covid-19 della Regione Liguria.

10.45 – Banche pronte ad anticipo Cassa integrazione

L’Abi è favorevole ad attivare da subito prestiti che consentano ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di poter avere dalle banche un’anticipazione – rispetto al pagamento che riceveranno dall’Inps- della cassa integrazione prevista nel “cura-Italia”. Lo si legge in una nota secondo cui “è pronta a rendere immediatamente operativa la precedente Convenzione”.

10.30 – Il Comune di Cinisello Balsamo accoglierà salme provenienti da Bergamo

Il Comune di Cinisello Balsamo (Mi) si prepara ad accogliere nel cimitero nuovo le salme provenienti dalla provincia di Bergamo, la più colpita dall’epidemia di coronavirus. “In risposta alla circolare del Prefetto di Milano, Renato Saccone – si legge in una nota – che chiede al sindaco Giacomo Ghilardi la disponibilità aumentare l’operatività dei forni crematori cittadini, l’amministrazione comunale, grazie alla disponibilità dei dipendenti, ad una immediata riorganizzazione di spazi e di turni, si è resa disponibile a potenziare l’attività dei forni nel fine settimana, dedicando l’attività esclusivamente ai feretri provenienti da Bergamo”.

10.25 – Interrogazione 40 senatori M5s per chiedere di opporsi ad attivazione Mes

E’ appena stata depositata un’interrogazione di 40 senatori del MoVimento 5 Stelle che chiedono al Governo di far valere ogni opposizione possibile al tentativo europeo di attivare il Mes e ai rischi che ne deriverebbero per i nostri Btp. L’atto, che porta la prima firma di Elio Lannutti, capogruppo M5s in Commissione d’inchiesta sulle banche, è stato sottoscritto tra gli altri da Daniele Pesco, presidente della Commissione bilancio, Emiliano Fenu, capogruppo pentastellato in Commissione finanze, Ettore Licheri, presidente della Commissione politiche Ue, Mauro Coltorti, presidente della Commissione lavori pubblici, Rossella Accoto, capogruppo pentastellato in Commissione bilancio, Danilo Toninelli, ex ministro delle infrastrutture, Gianni Girotto, presidente della Commissione industria, Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia.

10.25 – Muore medico a Bergamo

Continua ad allungarsi la lista dei decessi tra i camici bianchi per l’epidemia di Covid-19, aggiornata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo): è deceduto a Bergamo il dottor Giulio Calvi. Il totale dei medici che hanno ad oggi perso la vita per contagio da nuovo coronavirus arriva dunque a 44.