Si profila un’intesa tra governo e sindacati sul perimetro delle aziende essenziali che potranno beneficiare della deroga allo stop dell’attività produttiva previsto dal decreto del 22 marzo scorso, così da ridurre il numero dei comparti che continueranno a produrre durante questa fase di emergenza coronavirus. “Abbiamo identificato e convenuto con il governo importanti modifiche all’elenco delle attività produttive indispensabili, in questa fase, per il paese, cambiando l’allegato del decreto del governo varato domenica 22 marzo”, dicono Cgil Cisl e Uil in una nota unitaria annunciando che il tavolo riprenderà alle 12. “Lo stesso Governo – proseguono i sindacati – si è impegnato attraverso il Ministero dell’Interno a dare indicazioni ai Prefetti di consultare le organizzazioni sindacali territoriali, rispetto alle autocertificazioni delle aziende. Il governo si è altresì impegnato a contattarci per definire le attività indispensabili nel comparto della difesa e aerospazio”. Resta però l’incognita sugli scioperi proclamati in Lombardia e Lazio dai metalmeccanici e dai rappresentanti dei settori chimico e tessile, a cui si sono uniti i benzinai che chiedono maggiori tutele: la firma di un accordo dovrebbe implicare la revoca delle agitazioni ma non spetta a Cgil, Cisl e Uil la decisione.

Ieri i rappresentanti dei lavoratori hanno visto il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli fino a tarda sera: “Stiamo ascoltando le istanze dei sindacati”, ha detto in serata il premier Giuseppe Conte al Tg5.”Però bisogna comprendere che è una fase difficile”. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, nella lista delle attività essenziali da tenere aperte, ne sarebbero state inserite alcune solo su pressione di Confindustria e che non sarebbero da considerare necessarie. “Distinguere attività essenziali e non essenziali”, è la spiegazione del premier, “non si è mai fatto. Confido che anche i sindacati potranno convenire sulle scelte del governo” anche se alcune modifiche “si potranno fare. I sindacati troveranno sempre a Chigi una porta aperta, li stiamo ancora ascoltando“. Intanto nella giornata di martedì il governo ha dato il via libera a un nuovo decreto che inasprisce le sanzioni per chi viola le restrizioni.

I dati: quasi 70mila casi, 743 morti in un giorno – Intanto il virus non si ferma. A 31 giorni dall’inizio dell’emergenza il totale dei casi sfiora i 70mila: il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 69.176. Attualmente sono positivi in 54.030 , con un incremento rispetto a ieri di 3.612. Lunedì l’incremento era stato di 3.780. Sono 3.396 le persone ricoverate in terapia intensiva, 192 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.194 sono in Lombardia. Le persone guarite, invece, sono 8.326, 894 in 24 ore. Continuano a crescere le vittime: 743 nell’ultimo giorno, mentre ieri erano 601. In totale sono 6.820 le persone morte dopo aver contratto il Covid. Tra i nuovi positivi c’è anche Guido Bertolaso, l’uomo chiamato dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per gestire i lavori dell’ospedale alla Fiera di Milano.

08.10 – Atterrato in Italia altro aereo con aiuti dalla Russia

Un altro aereo russo è arrivato in Italia per contribuire a contrastare le gravi conseguenze della pandemia di coronavirus. “Il quindicesimo aereo da trasporto militare Ilyushin Il-76 delle Forze Aerospaziali Russe che trasporta attrezzature per la diagnosi e la disinfezione ha consegnato, presso la base aerea italiana di Pratica di Mare, mezzi speciali per combattere il coronavirus”, ha detto il ministero della Difesa russo a Interfax.



08.00 – Cina invia terza squadra di medici

La Cina ha inviato oggi dal Fujian il terzo team di medici ed esperti in Italia, negli sforzi per contrastare la crisi del coronavirus. L’aereo, che trasporta otto tonnellate di forniture mediche donate dalla provincia sudorientale cinese – 30 ventilatori polmonari, 20 set di monitor sanitari, 3.000 tute protettive, 300.000 mascherine (più altre 20.000 del tipo N95) e 3.000 schermi facciali -, è partito alle 11:10 ora locale (le 4:10 in Italia) dal Fuzhou Changle International Airport ed è atteso a Milano alle 16:45 italiane, hanno riferito i media cinesi.