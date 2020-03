“Ci separa poco dal collasso, se il Governo è assente”. “Ho chiesto con urgenza di avere le forniture mediche che ci spettano, è arrivato poco o nulla”. Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, Campania e Puglia, un’unica richiesta di aiuto all’esecutivo. Vana, almeno per ora. I governatori lo dicono senza giri di parole, con toni e azioni che ne rispecchiano la personalità e la strategia politica.

De Luca: “Comunicazione fuorviante, al Sud presto crisi come quella del Nord”

L’ex sindaco di Salerno ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro della Salute, a quello degli Affari Regionali e al ministro per il Sud. Al centro delle accuse di De Luca innanzitutto le modalità con cui è stata raccontata la crisi nell’ultima settimana: “La comunicazione di questi ultimi giorni relativa alla epidemia è gravemente fuorviante – ha detto il governatore campano – Il richiamo a numeri più contenuti di contagio al Nord, rischia di cancellare del tutto il fatto che non solo la crisi non è in via di soluzione, ma che al Sud sta per esplodere in maniera drammatica. I prossimi dieci giorni saranno da noi un inferno – ha aggiunto De Luca – Siamo alla vigilia di una espansione gravissima del contagio, al limite della sostenibilità“. Da qui la richiesta di aiuto, con toni drammatici: “La prospettiva, ormai reale, è quella di aggiungere alla tragedia della Lombardia quella del Sud. Per noi è questione di ore, non di giorni. So che la situazione è difficile per tutti – ha sottolineato il presidente regionale – Non voglio alzare i toni. Ma non posso non dire che per quello che ci riguarda, ci separa poco dal collasso, se il Governo è assente”.

L’assenza del governo, stando al ragionamento di De Luca, è misurabile in numeri: “Zero ventilatori polmonari; zero mascherine P3; zero dispositivi medici di protezione. A fronte di un impegno ad inviare in una prima fase 225 ventilatori sui 400 richiesti, e 621 caschi C-PAP, non è arrivato nulla” ha scritto il governatore campano. “Questi sono i dati. E dunque, non si può non rilevarlo in maniera brutalmente chiara. Mi auguro – ha aggiunto – che almeno i numeri rendano evidente la drammaticità della situazione. Si rischia di vanificare un lavoro gigantesco che ci ha consentito di reggere, in una realtà della cui complessità non è il caso di parlare oltre, e di offrire anche al Paese una terapia farmacologica utile – ha spiegato – Permanendo questa nullità di forniture, non potremo fare altro che contare i nostri morti“.

Ricostruzione cruda quella del presidente della Campania, che poi parla dell’impotenza della struttura regionale in caso di impennata del contagio: “Abbiamo fatto con migliaia di operatori sforzi giganteschi per poter reggere. Ma non si può scavare nella roccia con le mani nude – ha spiegato – Dobbiamo registrare il fatto che dal punto di vista delle forniture essenziali per il funzionamento dei nostri ospedali, in queste settimane da Roma non è arrivato quasi nulla. Il livello di sottovalutazione è gravissimo – ha accusato – Non si è compreso che gli obiettivi strategici sono due: contenere il contagio al Nord; impedire la sua esplosione al Sud. In queste condizioni – ha concluso – ci avviamo verso una tragedia doppia. Il quadro riassuntivo, per noi, è contenuto in questo prospetto allegato. Dopo aver creato decine di posti letto nuovi per la terapia intensiva, rischiamo di non poterli utilizzare per mancanza di forniture essenziali”.

Emiliano: “Sto facendo il contrabbandiere di mascherine e guanti, visto che non ce ne mandano”

Diversa nei toni, ma comunque ferma: la richiesta del governatore della Puglia al governo non è meno forte di quella proveniente da Napoli. “Ho chiesto al governo di avere con urgenza forniture di Dpi, dispositivi di protezione per medici, infermieri e operatori socio sanitari e anche di reagenti per aumentare la nostra capacità di analizzare i tamponi in laboratorio, perché hanno centralizzato tutti questi acquisti” ha scritto Michele Emiliano sulla sua pagina Facebook. Poi l’attacco, basato sui numeri: “Ora anche qui abbiamo bisogno della nostra parte e ho dovuto dirglielo con fermezza”. Per la cronaca, ieri in Puglia sono arrivate 200mila mascherine, frutto di due doni arrivati dalla Cina ma dalla protezione civile i rifornimenti vanno a singhiozzo. La Puglia ha chiesto anche 220 ventilatori e monitor ma ne ha ricevuti solamente nove. “Stiamo facendo tutto il possibile per fronteggiare l’emergenza. La nostra sanità è schierata al completo contro il coronavirus – ha spiegato l’ex sindaco di Bari – In Puglia abbiamo riconvertito e riorganizzato le strutture ospedaliere e il 118, a tempo di record. Abbiamo assunto nuovo personale sanitario. Ma questo sforzo da solo non basta”.

Da qui le richieste: “Abbiamo bisogno di tutelare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che ogni giorno operano per tutelare la nostra salute – ha sottolineato – Per tutti loro ho di nuovo chiesto i DPI, i dispositivi di protezione che spettano alla Regione Puglia e che ancora non abbiamo ricevuto. Perché come sapete la fornitura di questi dispositivi è stata centralizzata a Roma, a livello nazionale. Devo confessare – ha poi aggiunto Michele Emiliano – che sto facendo il ‘contrabbandiere’ sia per le mascherine che per i ventilatori. Mi stanno aiutando i governatori di alcuni stati cinesi con cui avevo rapporti istituzionali da tempo – ha raccontato – Con questi canali in autonomia abbiamo fatto ordini per 38 milioni di euro di ventilatori e mascherine sperando che riescano ad arrivare”. Il prossimo passo della Puglia, a leggere le parole di Emiliano, sarà quello di alzare la voce: “Ho lanciato questo allarme, sia nelle sedi istituzionali sia a livello pubblico per informare i cittadini di quanto sta avvenendo – ha detto – Oggi pomeriggio ci sarà una riunione con Governo e gli altri Presidenti di Regione dove tornerò a fare questa richiesta con la massima determinazione possibile”.