“Oltre alla vicinanza a quelle comunità colpite dal coronavirus dobbiamo assicurare a quei cittadini che saranno anche accertate le responsabilità. Di certo non ora, ma un giorno dovremo accertare perché nella zona di Bergamo non c’è stata subito la zona rossa. Oggi dobbiamo penare a chi è ancora malato”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, intervenendo in aula dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sull’emergenza Coronavirus. “Ora no all’uomo solo al comando, perché degli errori ci sono stati, cerchiamo di evitare di ripeterli” – ha aggiunto la Boschi – abbiamo bisogno anche di una comunicazione piu’ chiara, e nelle sedi opportune, non su facebook”

