“Chiedo alle organizzazioni sindacali e alla organizzazioni datoriali di fare uno sforzo in più. Non assecondiamo l’onda. Svolgiamo fino in fondo il nostro dovere e chiedo ai sindacati di avere massima accortezza, come è sempre stato fatto nei momenti di difficoltà di questo Paese. Non credo che questo sia il momento per programmare scioperi, ma è il momento di svolgere la nostra funzione con grande rigore”. E’ l’appello che la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, rivolge ai sindacati, nel corso della trasmissione “Coffee Break”, su La7.

“Capisco che sul sindacato arrivano pressioni – aggiunge – Sono giorni e notti di grande fatica e avverto l’appello degli imprenditori e dei lavoratori del diritto ad avere paura e di voler chiudere. A queste persone stiamo chiedendo un impregno straordinario”.