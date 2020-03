Anche Cristiano Ronaldo si trova in quarantena dopo essere entrato in contatto con alcuni compagni di squadra risultati poi positivi al coronavirus. Il fuoriclasse della Juventus ha deciso di trascorrere con la famiglia l’isolamento in Portogallo, così da poter stare vicino anche alla madre Dolores che nelle scorse settimane era stata ricoverata per un ictus. Cr7 condivide sui social scene della sua nuova vita quotidiana nella sua lussuosa abitazione di Madeira, in riva al mare, e tra queste c’è anche un filmato diventato virale in queste ore sui social.

Nel video che ha pubblicato nelle sue storie su Instagram lo si vede mentre spiega ai suoi figli più piccoli come igienizzare per bene le mani. Alana Martina, Eva Maria e Mateo Ronaldo lo ascoltano attenti, seduti ciascuno sul proprio seggiolone, mentre il calciatore gli distribuisce il disinfettante: i bambini, divertiti e sorpresi, fanno vedere come strofinano le manine.